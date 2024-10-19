Deniz Salyangozu İhracatı 14,4 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Deniz Salyangozu İhracatı 14,4 Milyon Dolar

Türkiye'nin 9 aylık deniz salyangozu ihracatı 14,4 milyon dolara ulaştı, miktar 1352 ton.

19.10.2024 11:16
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Türkiye'den yılın 9 ayında gerçekleştirilen deniz salyangozu ihracatı 14 milyon 428 bin 478 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de tüketimi olmayan deniz salyangozu ihracata yönelik avlanıyor.

Ocak-eylül 2023'te 14 milyon 419 bin 13 dolar olarak kayıtlara geçen deniz salyangozu ihracatı, bu yılın aynı döneminde 14 milyon 428 bin 478 dolar oldu.

Geçen senenin 9 aylık döneminde 1326 ton olan ihracat miktarı, bu yıl 1352 ton olarak gerçekleşti.

Ülkeden bu dönem Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, İspanya, Tayvan, ABD, İtalya, Ukrayna, Romanya, Gürcistan ve KKTC'ye deniz salyangozu satıldı.

Güney Kore Cumhuriyeti 6 milyon 531 bin 347 dolarla ihracat gerçekleşen 11 ülke arasında başı çekti.

"Türkiye'de tüketilmeyen ürünün değere dönüştürülerek ihraç edilmesi önemli bir başarıdır"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, deniz salyangozunun iç piyasada tüketimi olmadığı için tamamının işlenip ihraç edildiğini söyledi.

İşlenip ekonomiye kazandırılan deniz salyangozu ihracatının her geçen yıl artarak devam ettiğini vurgulayan Kalyoncu, o nedenle de üretiminin artırılması gerektiğini kaydetti.

İhracatçıların avlanma sezonuyla ilgili düzenleme talebinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kalyoncu, Türkiye'de tüketilmeyen bir ürünün değere dönüştürülerek ihraç edilmesinin önemli bir başarı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deniz Salyangozu İhracatı 14,4 Milyon Dolar - Son Dakika

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