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Deniz soğudu, balık bereketlendi! Hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya düştü - Son Dakika

Deniz soğudu, balık bereketlendi! Hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya düştü

31.01.2022 12:02

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte denizlerde ballık bolluğu yaşanıyor. Ağlarda kendini yeniden gösteren hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya kadar düştü.

Geçtiğimiz ay Gürcistan'a kaçan hamsi, soğuk hava ile birlikte tekrar Karadeniz'e döndü. Tezgahlarda yerini alan hamsi hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Karadeniz'de olmaması sebebiyle kilosu 60 liraya kadar çıkan hamsi, şimdilerde 25 liradan alıcı buluyor.

Deniz soğudu, balık bollaştı! Hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya düştü

"BEKLEDİĞİMİZ HAVA GELDİ"

Düzce'de balıkçılık yapan Muhammet Özer, "Yaklaşık 1 aydır havalar soğuktu, yollar kapalıydı. O yüzden denize açılamıyorduk, balık tutmaya gidemiyorduk. Şu an ise beklediğimiz hava geldi. Denizde soğukluk var. Balıklar yağlı ve daha lezzetli. Fiyatlar da istediğimiz seviyeye yavaş yavaş iniyor şu anda" dedi.

Deniz soğudu, balık bollaştı! Hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya düştü

"HAMSİ DAHA LEZZETLİ"

Hamsinin en yağlı döneminde olduğunu vurgulayan Özer, "Şu anda en lezzetli balık hamsidir. Hamsi bildiğiniz üzere yaklaşık 1 ay önce Gürcistan tarafına kaçmıştı. Şu anda soğuk dönemi olduğu için denizlerimizde hamsiler var. Hamsi bu dönemde yağlı ve daha lezzetli olur. Fiyat konusu ise gün geçtikçe düşmeye başlayacak. Hamsiden sonra en çok tercih edilen balık çeşidi ise istavrit. Sırasıyla levrek, çipura ve çinekop geliyor" diye konuştu.

Deniz soğudu, balık bollaştı! Hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya düştü

"BALIĞIN KULAĞI KIRMIZI OLMALI"

Vatandaşların balığın taze olup olmadığını anlayabileceğini vurgulayan Muhammet Özer, "Vatandaşlar taze balığı kulağından anlayabilir. Taze balığın kulağının kırmızı olması gerekiyor. Gözüne bakıldığında da bunu vatandaşlar algılayabilir. Bizim kendi tezgahımızda balıklarımız her zaman günlük taze şekilde gelir. Denizci olduğumuz için denizden balıkları alıp getiriyoruz" şeklinde konuştu.

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Karadeniz, Gürcistan, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deniz soğudu, balık bereketlendi! Hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya düştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Deniz soğudu, balık bereketlendi! Hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya düştü - Son Dakika
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