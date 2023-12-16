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Denizi olmayan kentten somon ihracatı - Son Dakika
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Denizi olmayan kentten somon ihracatı

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde yapılan kafes balıkçılığıyla üretilen somonlar, Rusya, Avrupa, Japonya ve Çin'e ihraç ediliyor. Yılda yaklaşık 6 bin ton balık üretilen gölde bulunan 30'a yakın tesis, balıkların deniz kıyısındaki çiftliklere gönderilmesi ve toplanması için vinç kullanıyor. Balık üreticileri, Almus ilçesindeki toplam üretimin 4 bin tonunun yurt dışına gönderildiğini belirtiyor.

Denizi olmayan kentten somon ihracatı
16.12.2023 - 23:17,  Güncelleme: 23:28
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Denizi olmayan kentten somon ihracatı

TOKAT - Tokat'tın Almus ilçesinde başta Rusya olmak üzere Avrupa, Japonya ve Çin'e ihracat edilecek olan balıkların toplama işlemi başladı.

Tokat'ın Almus ilçesinde tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan baraj gölü kafes balıkçılığı ile ön plana çıkıyor. İrili ufaklı 30'a yakın tesisin bulunduğu gölde yılda yaklaşık 6 bin ton balık üretiliyor. Üretilen balıklar başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine Japonya ve Çin'e ihraç ediliyor. Havaların soğuması ile birlikte bazı balıkçılar ürünlerini deniz kıyısındaki çiftliklere gönderiyor ve vinç yardımıyla toplanmasını sağlıyor. Yaklaşık 350-600 gram ağrılığındaki balıklar denizlerde bulunan çiftliklerde 2-3 kilogram ağırlığa geldiğinde ihraç ediliyor.

"4 bin tonu yurt dışına gidiyor"

50 ton üretim yaptıklarını belirten Balık üreticisi Sadullah Sezer, "Buradan denizlere canlı balık gönderiyoruz, oradan da yurt dışına ve yurt içine dağıtımı yapılıyor. Şuanda bizim gönderdiğimiz balığın miktarı 50 tonu buldu. Almus ilçesi bütün olarak tahmini bir rakam verirsek 5 bin tonu buluyordur. Burada büyük küçük olmak üzere 28 tane tesis var. Aramızda yapılan anlaşmayla her hafta bir firma vinç şirketini çağırıp balık çıkarıyor. Elimizde soman alabalık var, buradan denize gönderiyoruz. En başta Rusya olmak üzere Çin, Japonya gibi ülkelere gönderiyoruz. Bizim için en önemli ihracat ettiğimiz ülke Rusya oluyor. Almus genelinde 5 bin ton üretimin yaklaşık 4 bin tonu yurt dışına gidiyor, geriye kalanı iç piyasada kendine yer buluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Almus, Rusya, Son Dakika

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