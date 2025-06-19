DenizLeasing'ten 75 Milyon Dolar Kredi Anlaşması

DenizLeasing, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 75 milyon dolarlık kredi anlaşması yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finansman, iklim projeleri, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının yanı sıra mavi finansman uygulamaları ile kadın istihdamını destekleyen şirketlerin finansmana erişimi için kullanılacak.

Fonun yüzde 80'i, düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecini desteklemek amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik finansal kiralama işlemlerine tahsis edilecek. Yüzde 10'u su kaynaklarının korunması ve atık yönetimi gibi mavi finansman projelerine, kalan yüzde 10'u ise toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen işletmelerin finansmana erişimi için ayrılacak.

Kredi anlaşması, DenizBank Genel Müdürlüğü'nde DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak ve IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Finansal Kurumlar Bölge Direktörü Momina Aijazuddin'in katılımıyla gerçekleştirilen törende duyuruldu.

"Su ekosisteminin sürdürülebilirliğini önceleyen projeleri destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak, IFC gibi uluslararası düzeyde saygın bir kurumla yalnızca finansal değil, çevresel ve toplumsal etki yaratacak bir işbirliği gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Koçak, Türkiye genelindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı stratejik öncelik olarak gördüklerini vurguladı.

Sağladıkları kaynağın önemli bir bölümünü enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve çevresel risklerin azaltılmasına yönelik yatırımların finansmanına ayırdıklarını kaydeden Koçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Su ekosisteminin sürdürülebilirliğini önceleyen projeleri destekliyoruz. Çevresel sorumluluklarımızın yanında, kadınlarımızın iş dünyasındaki temsiliyetini artırmak, ekonomiye sağladıkları verimlilik etkisini daha görünür, sürdürülebilir kılmak bizim için ayrı bir önem taşıyor. Sağladığımız 75 milyon dolar tutarındaki kaynakla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ve yeşil dönüşüm vizyonuna somut katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla hedeflediğimiz amaçlara hizmet eden projelere verdiğimiz desteği daha da artırarak ülkemiz ve geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Yeşil ve mavi finansman yöntemleri

IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Finansal Kurumlar Bölge Direktörü Momina Aijazuddin de DenizLeasing ile gerçekleştirilen bu işbirliğinin sürdürülebilir finansman açısından önem taşıdığını belirtti.

Aijazuddin, yeşil ve mavi finansman yöntemlerinin, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ciddi anlamda desteklediğine dikkati çekti.

Yeşil ve mavi finansman yöntemlerinin sürdürülebilir ekonomik büyümeye önemli katkı sunduğunu ifade eden Aijazuddin, fonun yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönlendirilerek Türkiye'nin net sıfır hedeflerine ulaşmasına destek verdiklerini kaydetti.

Mavi finansman projelerinin su kaynaklarının korunmasına hizmet ettiğini vurgulayan Aijazuddin

"Kaynak, ekosistemi ve gezegenimizin doğal dengesini korumak konusundaki kararlılığımızın somut göstergesi. Aynı zamanda, Türkiye ekonomisinin omurgasını ve istihdamın yüzde 70'inden fazlasını oluşturan KOBİ'lerin, çevresel sorumluluklarını yerine getirmek üzere finansmana erişimini kolaylaştırmaktan da son derece mutluyuz. Küçük ve orta ölçekli şirketleri güçlendirerek işlerini büyütmelerini, kadın istihdamını artıran firmalara yönelik desteğimiz ile de toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ediyoruz."