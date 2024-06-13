Denizli Buldan'da Çilek Üretimi Türkiye Genelinde Önemli Rol Oynuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli Buldan'da Çilek Üretimi Türkiye Genelinde Önemli Rol Oynuyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan açık alanda çilek üretimi, Türkiye genelinde önemli bir paya sahiptir. Buldan'ın çeşitli mahallelerinde yetiştirilen çilekler, Sweet Charlie, Yediveren ve Yerli cinslerde olup sofralık ve reçellik olarak tüketilmektedir. Denizli, çilek üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer almakta ve ülke genelindeki çilek üretimine yüzde 0,56 katkı sağlamaktadır. Denizli'de 2023 yılında 2 bin 410 dekar alanda toplam 3 bin 828 ton çilek üretilmiş ve ortalama verim dekarda bin 590 kilogram olarak gerçekleşmiştir.

13.06.2024 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde açık alanda yapılan çilek üretimi, Türkiye genelinde önemli bir rol oynuyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çilek hasadı mayıs ayında başladı. Buldan'ın Kovanoluk, Yayla, Kaşıkçı, Alandız ve Hasanbeyler mahallelerinde yetiştirilen çilekler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Sweet Charlie, Yediveren ve Yerli cinslerde yetiştirilen çilekler sofralık ve reçellik olarak tüketime sunulmakta. Mayıs ayının ilk haftasında merkez mahallelerde başlayan hasat dönemi hızla ilerlerken, Yayla ve Alandız mahallelerinde ise hasadın bir hafta sonra sona ermesi bekleniyor.

Denizli, çilek üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye'ye yüzde 0,56'lık payla katkı sağlıyor. Denizli çilek üretimi bakımından, 2023 verilerine göre, Türkiye'de 19. sırada yer alırken, Ege Bölgesi'nde 5. Sırada yer almakta. Denizli'de 2023 yılında, 2 bin 410 dekar alanda toplam 3 bin 828 ton çilek yetiştirildi ve ortalama verim ise dekarda bin 590 kilogram olarak gerçekleşti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Buldan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Buldan'da Çilek Üretimi Türkiye Genelinde Önemli Rol Oynuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:42:09. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli Buldan'da Çilek Üretimi Türkiye Genelinde Önemli Rol Oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement