Denizli Buldan'da Çilek Üretimi Türkiye Genelinde Önemli Rol Oynuyor

Ekonomi

Denizli'nin Buldan ilçesinde açık alanda yapılan çilek üretimi, Türkiye genelinde önemli bir rol oynuyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çilek hasadı mayıs ayında başladı. Buldan'ın Kovanoluk, Yayla, Kaşıkçı, Alandız ve Hasanbeyler mahallelerinde yetiştirilen çilekler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Sweet Charlie, Yediveren ve Yerli cinslerde yetiştirilen çilekler sofralık ve reçellik olarak tüketime sunulmakta. Mayıs ayının ilk haftasında merkez mahallelerde başlayan hasat dönemi hızla ilerlerken, Yayla ve Alandız mahallelerinde ise hasadın bir hafta sonra sona ermesi bekleniyor.

Denizli, çilek üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye'ye yüzde 0,56'lık payla katkı sağlıyor. Denizli çilek üretimi bakımından, 2023 verilerine göre, Türkiye'de 19. sırada yer alırken, Ege Bölgesi'nde 5. Sırada yer almakta. Denizli'de 2023 yılında, 2 bin 410 dekar alanda toplam 3 bin 828 ton çilek yetiştirildi ve ortalama verim ise dekarda bin 590 kilogram olarak gerçekleşti. - DENİZLİ