Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere Destek Projesi

Ekonomi

Çiftçinin elinde kalan arpa ve mısır için alıma çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, satın alacağı ürünleri flake yem haline getirerek hayvan yetiştiricilerine destek verecek. Yem üretimine uygun arpa ve mısırını satmak isteyen çiftçiler 30 Eylül 2024'e kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresinden başvuru yapabilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hububat üretim sezonunun kurak geçmesine bağlı rekolte düşüşü yaşanması ve ürün fiyatlarının aşağı inmesi dolayısıyla zor günler geçiren çiftçilere destek olmak için arpanın yanında mısır alımına da çıktı. Satın alınacak arpa ve mısırların flake yem haline getirilerek hayvan yetiştiricilerine destek olarak verileceği belirtilirken, projeyle hem tarım hem de hayvancılık kazanacak. Denizli'de en fazla 5 büyükbaş hayvana sahip aile işletmelerine verilecek flake yem desteği için kullanılacak arpa ve mısırını satmak isteyen çiftçiler başvurularını Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin inernet adresinden 30 Eylül 2024'e kadar online olarak yapabilecek. Üreticiye ait (arpa ve/veya mısır ekim alanını gösterir şekilde) güncel "Çiftçi Kayıt Belgesi"nin (ÇKS) başvuru formuna ekleneceği belirtilirken, satın alınacak arpanın kilogramının 8,50 TL, mısırın kilogramının ise 9,50 TL olduğu açıklandı.

"Ödemeler 5 gün içinde yapılacak"

Ürünlerin ödemesinin çiftçilere 5 gün içerisinde yapılacağı açıklanırken, alım şartları ise şu şekilde açıklandı: "Ürünlerin içerisinde kızışmaya sebep olmaması için yabancı bitki tohumu bulunmamalıdır. Ürünler üzerinde mantar, küf gibi hastalık belirtileri olmamalıdır. Ürünlerde taş, toprak gibi yabancı maddeler bulunmamalıdır. Hasat edilen ürün depolama şartlarına uygun, rutubet almayan kuru ve havadar yerde saklanmış olmalıdır. Kontrol edilen ürünlerin flake yem yapımına uygun görülmemesi durumunda alımı yapılmayacaktır. Alımı uygun görülen ürünün belediye araçlarına yüklemesi üretici tarafından yapılacaktır" dedi. - DENİZLİ