Denizli\'de 2025 2. dönem kuzu ve oğlak desteğinde 25 milyon 716 bin 570 TL ödendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen programlar çerçevesinde, kentteki çiftçilere yönelik maddi yardımlar devam ediyor. Alın terinin desteklenmesi hedeflenen uygulamalarla üreticilerin ekonomik anlamda rahat bir nefes alması sağlanıyor.

Uygulama dahilinde, 2025 Yılı 2. Dönem Kuzu/Oğlak Desteklemesi kapsamında kentte faaliyet gösteren bin 100 işletmeye ödeme gerçekleştirildi. Yetiştirilen 54 bin 828 kuzu ve oğlak için toplam 25 milyon 716 bin 570 TL tutarındaki teşvik meblağı, üreticilerin hesaplarına yatırıldı. Sağlanan bu maddi imkanla birlikte üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

"Çalışmalarımız ihtiyaçlar doğrultusunda sürecek"

Şehir genelinde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik adımların kararlılıkla atıldığını belirten Vali Yavuz Selim Köşger, desteklerin üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini vurguladı. Köşger, sağlanan maddi katkıların çiftçilere ve Denizli tarımına hayırlı ile bereketli olmasını temenni etti.