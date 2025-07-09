Denizli\'de 263 Proje ile 43 Milyar TL Yatırım Hedefleniyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilk genelinde yatırımcı kuruluşlar tarafından toplam maliyeti 43 milyar 105 milyon TL olan 263 projede çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Denizli İl Koordinasyon Kurulunun 2025 yılı 2. dönem toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Denizli'de tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler veren Vali Ömer Faruk Coşkun, "İl Koordinasyon Kurulumuzun 2025 yılı ikinci toplantısında gündem gereği kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerin 2025 yılı yatırımlarının dönemsel gerçekleşmelerini değerlendireceğiz.

2025 yılı 2. Dönem yatırımlarımıza kısaca değinecek olursak; İl genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarınca toplam 263 proje üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Bu projelerin; 112'ü tarım, 47'sı ulaştırma, 22'i enerji, 26'i diğer kamu hizmetleri, 18'i imalat, 15'i eğitim, 14'ü sağlık, 7'si turizm ve 2'si madencilik sektörlerine aittir. Projelerin toplam tutarı 43 milyar 105 milyon TL, 2025 yılı ödeneği ise 7 milyar 324 milyon TL'dir. Toplam 263 proje için 2025 yılı ödeneğinin yüzde 25'i kadar harcama yapılarak yüzde 26 nakdi gerçekleştirme ve yüzde 32 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen 263 projeden 28'i bitirilmiş, 143'ü devam etmekte, 12'sı ihale aşamasında, 80 projeye henüz başlanamamıştır. Ayrıca büyükşehir belediyesine ait 16, DESKİ'ye ait 16 proje olmak üzere toplam 32 projenin 2025 yılı ödeneği 1 milyar 248 milyon TL'dir. Yatırımcı kurumlarımıza 2025 yılındaki çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun'un konuşmasının ardından ilgili kurumların bölge ve il müdürleri sunumlarını gerçekleştirerek, yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. - DENİZLİ