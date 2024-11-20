Denizli'de Dikey Tarım ile Safran Hasadı Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli'de Dikey Tarım ile Safran Hasadı Heyecanı

Denizli\'de Dikey Tarım ile Safran Hasadı Heyecanı

Denizli'de topraksız dikey tarım ile safran üretimi yapıldı ve hasat süreci başladı.

20.11.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de iki arkadaşın ortak kurduğu ve Türkiye'de ilk kez uygulanan topraksız dikey tarım safran üretim tesisinde hasat heyecanı yaşandı.

Denizli'de çocukluk arkadaşı olan Oğuzhan Etiler ve Mehmet Köseoğlu Türkiye'de ilk bir ilke imza atarak topraksız dikey tarım safran üretim tesisi kurdu. Gram bazında satılması nedeniyle kırmızı altın olarak anılan safran tıp alanından gıda sanayisine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Tarihte seçkin kumaşların boyanmasında da kullanılan safran günümüzde ise organik gıda boyası ve tıp alanında kanser ve mutasyon önleyici özelliğinden dolayı kullanılıyor. İki arkadaşım kurduğu safran tesisinde hasat heyecanı yaşandı. Safran haşatını ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar'a bilgi veren işletme sahipleri, "Milli ekonomik menfaatlerimizi önceleyerek, katma değeri yüksek her ürünü, sürdürülebilir tarım stratejileri ile globale taşıma niyetimiz var bu nedenle, çalışmalarımızı büyüterek 5 milyon dolar yatırım hedefimiz mevcut. Bir zamanlar önemli bir safran ihracatçısı olan ülkemizde son yıllarda üretim yok denecek kadar azalmış durumda. Dünya piyasalarında İran'ın hakimiyeti var. Hindistan, Yunanistan ve İspanya önemli üretici ülkeler. Ülkemizde de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan safran önce iç pazarda değerlendirilip, belli bir üretim seviyesine ulaşınca dış piyasalarda pazar bulma imkanları araştırılmaktadır" dedi.

"İthal edilen 100 bin adet safran soğanından çiçekler çıkmaya başladı"

Bu yıl 100 bin safran soğanının ithal edildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir ÇINAR; "Baklan ve Pamukkale ilçelerimizde tarlalarda az miktarda üretimi yapılan safranın kontrollü şartlarda topraksız tarım yöntemi ile de üretimi yapılmaya başlandı. Bu yıl ithal edilen 100 bin adet safran soğanından çiçekler çıkmaya başladı. Her sabah açan safran çiçeklerinin toplanması ile başlayan bu zevkli uğraşı hava şartlarına göre 10-15 gün sürüyor. Safran çiçeğinin içerisinde bulunan 3 parçalı kırmızı renkli dişi organlar ayıklanarak kurutulup satışa sunuluyor. Çok yıllık bitki olan safrandan 3-4 yıl ürün alınabilmektedir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, denizli, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Dikey Tarım ile Safran Hasadı Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:09 Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
16:26 Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
16:14 İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik
16:11 Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:54 Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı
15:47 Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti
15:42 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor Peşinat oranı çok düşük 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor! Peşinat oranı çok düşük
15:41 Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 12:35:32. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Dikey Tarım ile Safran Hasadı Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.