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Denizli'de e-ticaret konferansı düzenlendi - Son Dakika

Denizli'de e-ticaret konferansı düzenlendi

23.12.2021 14:11
Denizli'de e-ticaret konferansı düzenlendi

Denizli'de World ECommerce Forum (WORLDEF) tarafından E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı düzenlendi.

Denizli'de World ECommerce Forum (WORLDEF) tarafından E-Ticaret ve E- İhracat Konferansı düzenlendi.

Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) organizasyonuyla Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, kentteki KOBİ temsilcileriyle e-ticaret profesyonelleri bir araya geldi.

E-ihracata yönelik eğitimlerin verildiği toplantının açılışında konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, konferans için yaklaşık 700 girişimcinin başvuru yaptığını, bu ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Bölge firmalarında e-ihracat farkındalığını oluşturmayı hedeflediklerini bildiren Memişoğlu, "Konferansta ekosistemin profesyonelleri çeşitli sunumlar yapacak, e-ihracat tecrübelerini paylaşacak. Ayrıca e-ticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında bilgiler aktarılacak. Denizli'nin e-ticaretteki payını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

World ECommerce Forum (WORLDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart da Anadolu genelinde e-ticaret farkındalığını artırmayı hedefleyen konferansları dünya geneline yaymak üzere çalışma yaptıklarını anlattı.

Kamu ve özel sektörün bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası e-ticaret platformu bulunmadığını savunan Nart, şöyle konuştu:

"Bizim de amacımız kendi işimizi ihraç edebilmek. 1 Ocak itibarıyla İngiltere pazarına giriş yapıyoruz. Bu anlamda dünyada çok ciddi boşluk olduğunu gördük. World ECommerce Forum'u 5 sene içinde e-ticaretin Davos'u olarak dünyada yaymayı hedefliyoruz."

Türkiye İş Bankası, E ticaret, İhracat, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de e-ticaret konferansı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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