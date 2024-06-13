Denizli'de Emekliler Yılı İndirim ve Kampanya Protokolü İmzalandı

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2024 yılında ilan edilen "Emekliler Yılı" çalışmaları çerçevesinde, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Denizli SGK İl Müdürlüğü arasından indirim ve kampanya protokolü imzalandı. DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği, esnaflığın dayanışma ve paylaşma ilkelerinin olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2024 yılının Emekliler Yılı ilan etmesinin ardından Denizli SGK İl Müdürlüğü ile Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında indirim ve kampanya protokolü imzalandı. DESOB hizmet binasında gerçekleşen protokol törenine Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizli Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdullah Mersin, Oda Başkanları ve SGK yetkilileri katıldı. İmzalanan protokolle emeklilerin DESOB üyesi işletmelerden yapacakları alışverişlerde indirimden faydalandırılacakları kaydedildi.

Denizli Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdullah Mersin, esnaf odası başkanları nezninde, Denizli esnafına bu indirim ve kampanyaların hayırlar getirmesini dile getirerek "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Bakanlığımızın da çalışmaları ile 2024 Emekliler Yılı ilan edildi. Bu kapsamda, kurumumuz adına Denizli'de, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeleri imzaladığımız bu protokol ile taçlandırdık. Bu çalışmalarımızın, emeklilerimize, odalarımıza ve esnaflarımıza hayırlar getirmesini, bereket getirmesini dileriz. İş birliği çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bizler her zaman Denizli esnafımızın yanındayız" dedi.

"Ahilik dayanışma ve paylaşmadır"

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ise ahilik geleneğinin 2024 yılında bu çalışmalar ile devam ettiğine dikkat çekerek "Bizler Ahi Evran geleneğini sürdüren kurumlarız. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkelerine bağlılığa, bu iş birliği anlaşması ile bugün burada bir kez daha şahit olduk. İş birliği protokolümüzün ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini ve tüm esnaf kardeşlerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ