Denizli'de Geleceğin Meslekleri ve Endüstri 4.0 Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Geleceğin Meslekleri ve Endüstri 4.0 Semineri Gerçekleştirildi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Odası ortaklığında yürütülen 'Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İşgücü için Teşvik Edilmesi' projesi kapsamında 'Geleceğin Meslekleri ve Endüstri 4.0' semineri düzenlendi. Seminere Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Denizli OSB Bölge Müdürü, kurum ve kuruluş temsilcileri ile sanayiciler katıldı. Seminerde, Endüstri 4.0 ve geleceğin meslekleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı ve Denizli'nin bu konudaki fikirleri ve düşünceleri tartışıldı.

14.06.2024 13:08
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Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Odası ortaklığında yürütülmekte olan "Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İşgücü için Teşvik Edilmesi" projesi kapsamında "Geleceğin Meslekleri ve Endüstri 4.0" semineri' gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Denizli Ticaret Odası ile birlikte "Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İşgücü için Teşvik Edilmesi" projesini sürdürüyor. İş kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde yürütülmekte olan proje kapsamında, Denizli OSB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Geleceğin Meslekleri ve Endüstri 4.0" semineri gerçekleştirildi. Seminere Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, kurum ve kuruluş temsilcileri ile sanayiciler katıldı.

"Pamukkale Teknokent olarak bizde bir paydaşız"

Düzenlenen seminerde konuşmacı olarak yer alan PAÜ Teknokent Genel Müdürü, Teknoloji Fakültesi Dekanı-Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ovalı; "Avrupa Birliği projesi olan "Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İşgücü için Teşvik Edilmesi" projesi kapsamında Pamukkale Teknokent olarak biz de bir paydaşız. Burada özellikle Endüstri 4.0 ve geleceğin meslekleri üzerine bir seminer gerçekleştireceğiz. İkili diyaloglarla Denizli'nin, geleceğin meslekleri hakkındaki birikimlerini ve düşüncelerini öğrenmek, Endüstri 4.0 hakkındaki farkındalık ve fikirlerini konuşmak asıl amacımız" dedi.

"Amacımız; kentimizden endüstri 4.0 haritasını hazırlamak"

Denizli Ticaret Odası Proje Koordinatörü Sıdıka Arıkan ise projenin amacından bahsederek; " Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İnsan Kaynakları Gelişimi Operasyonel Programı kapsamında yürütülen Avrupa Birliği destekli bir proje. Amacımız; kentimizde geleceğe yönelik Endüstri 4.0 yol haritasını hazırlamak. Bu kapsamda seminerimizi gerçekleştiriyoruz. Katılımcı firmalarımızda bu konuda istişarelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Seminerde sunumların ardından sor-cevap bölümüne geçildi. Katılımlar merak ettikleri sorulara yanıt buldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Geleceğin Meslekleri ve Endüstri 4.0 Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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