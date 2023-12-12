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Denizli'de Işıklı Gölü'nde balıkçılık yapan kooperatif üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Denizli'de Işıklı Gölü'nde balıkçılık yapan kooperatif üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü'nde balıkçılık yapan kooperatif üyelerine, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, balıkçılıkla ilgili yasal düzenlemeler, av araçlarının asgari vasıfları ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denizli\'de Işıklı Gölü\'nde balıkçılık yapan kooperatif üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı
12.12.2023 - 13:53,
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Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü'nde balıkçılık yapan kooperatif üyeleri bilgilendirildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Çivril Işıklı Gölü'nde balıkçılık faaliyeti gösteren Sundurlu, Beydilli ve Irgıllı Su Ürünleri Kooperatifleri üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Işıklı Baraj Gölü çıkarma hakkı kiralamasını yapmış olan kooperatif üyelerine kanun çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler, ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarının asgari vasıfları ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığı hakkında geniş çaplı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çivril Gölünde ekonomik olarak sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve balık stoklarının korunması gelecek nesillere aktarılması, sağlıklı bir çevre bırakmak için denetimler ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmeye devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Işıklı Gölü'nde balıkçılık yapan kooperatif üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Işıklı Gölü'nde balıkçılık yapan kooperatif üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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