Denizli'de Kekik Hasadı Kuraklık ve Sıcaklık Nedeniyle Erken Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Kekik Hasadı Kuraklık ve Sıcaklık Nedeniyle Erken Başladı

Denizli'de kekik üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştiği Güney İlçesi'nde bu yıl kuraklık ve sıcaklık nedeniyle kekik hasadı erken başladı. Vali, kaymakam ve tarım müdürü de hasada katılarak üreticilere destek verdi. Bu yıl beklenen rekolte miktarı 12-14 bin ton civarında olacak ve kilogram fiyatı 40-50 lira arasında değişecek.

28.06.2024 14:53
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Türkiye'de kekik üretiminin yaklaşık yüzde 90'ının yapıldığı Denizli'de kekik hasadı, bu yıl kuraklık ve sıcaklık nedeniyle erken başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney İlçesi Aydoğdu Mahallesi'nde yapılan kekik hasadına Vali Ömer Faruk Coşkun, Güney Kaymakamı Ahmet Murat Türbe ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saffet Üge de katıldı.

Vali Coşkun üreticinin alın teriyle ortaya çıkan bu ürünlerin ekonomiye katkı sağladığını ifade ederek bereketli bir hasat dönemi diledi.

Üge de bu yıl kent genelinde yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıkların etkisi ile hasat döneminin daha erken başladığını dile getirdi.

Bu yıl yaklaşık 150 bin dekar alandan 12-14 bin ton civarında rekolte beklediklerini aktaran Üge, kekik piyasasında fiyatların ürünün kalite ve randımanına göre kilogramı 40-50 lira civarında olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Kekik Hasadı Kuraklık ve Sıcaklık Nedeniyle Erken Başladı - Son Dakika

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