Denizli\'de Şap Aşılama Kampanyası Başladı

Ekonomi

Özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olan Şap Hastalığı ile mücadele için Denizli genelinde İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası başladı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir ÇINAR, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele programı kapsamında, İlkbahar dönemi Şap Aşılaması kampanyasında il genelinde 254 bin 310 baş sığıra Şap aşılaması yapılacağını belirtti.

Şap hastalığının önemi ve aşılama kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir ÇINAR; "Şap Hastalığı, hayvanlarda ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan salgın bir hastalıktır. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında, ilimiz genelindeki büyükbaş hayvanlarda yılda iki dönem halinde uygulanan şap aşılama kampanyasıyla tüm büyükbaş hayvanların aşılanması hedeflenmektedir. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemlidir. Şap aşısı; hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir. Şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine izin verilmez, buzağı desteklemesinden de faydalandırılamaz. Aşılama programımızda 2 aydan büyük tüm hayvanların altı ay aralıkla, yılda iki kez aşılanması planlanmaktadır. Şap aşısı gebeliğin her döneminde güvenle kullanılmakta, aşılı hayvanlardan doğan buzağılar, annelerinden aldıkları bağışıklık ile hastalıktan korunmaktadır dolayısıyla yaşanacak verim kaybının önüne geçmek gerekse de desteklemelerden faydalanmak için yetiştiricilerimizin diğer aşıları olduğu gibi şap aşısını da zamanında yaptırmaları oldukça önemlidir" dedi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde Şap Hastalığına karşı uygulanacak olan ilkbahar dönemi Şap aşılama kampanyası 13 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. - DENİZLİ