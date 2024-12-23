Denizli'de Vergi Düzenlemeleri Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Vergi Düzenlemeleri Toplantısı

Denizli\'de Vergi Düzenlemeleri Toplantısı

DTO, yeni nesil ödeme cihazları ve vergi düzenlemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

23.12.2024 09:58
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Denizli Ticaret Odası (DTO), üyeleri ile serbest muhasebeci mali müşavirlere yönelik Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Mevzuatı ve Güncel Vergi Düzenlemeleri Bilgilendirme Toplantısı yaptı. Denizli Defterdarlığı, Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) iş birliği ile gerçekleştirilen toplantı yoğun ilgi gördü.

DTO hizmet binasındaki Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Mevzuatı ve Güncel Vergi Düzenlemeleri konulu bilgilendirme toplantısına DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı ile Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci'nin yanı sıra Gelir İdaresi Grup Müdürleri Fatih Erdoğan, Recep Ömeroğlu ve Yusuf Malkoç, DESOB Başkan Vekili ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Denizli Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Erol Tüzen, Denizli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yakup Güleç, Denizli Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı Abdurrahman Demirdak, Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, Bekilli Esnaf Odası Başkanı Gökhan Parmaksız, Buldan Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kulalı, Çivril Esnaf Odası Başkanı Zeki Karahan, Güney Esnaf Odası Başkanı Soner Özdemir ve Tavas Terziler Odası Başkanı Mehmet Ali Bilal, Denizli SMMM Odası yetkilileriyle çok sayıda iş insanı katıldı.

Toplantının açış konuşmasını DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı yaptı. Odanın çalışmaları ve hizmetleri hakkında üyeleri ile konuklarını bilgilendirmeler yapan Başkan Yardımcısı Aracı, "Değerli konuklar, daha önce de üyelerimizi sektörel güncel gelişmelerden ve düzenlemelerden haberdar etmek için çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik. Katılım yine bugün ki gibi hep yoğundu. Talep oldukça da hem bu tür toplantıları hem de ücretsiz sektörel, kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Üyelerimizin kendilerini güncelleyerek ve geliştirerek günümüzün şartlarına hızla uyum sağlamalarını ve rekabet güçlerini korumalarını önemsiyoruz. Bunun için gereken organizasyonları da genelde yine bu türde iş birlikleri ile kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla yapıyoruz. İnternet sitemiz, üye gruplarımız ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla da duyurularını sizlere ulaştırıyoruz. Lütfen takip edip ilgi göstermeye devam ediniz" dedi.

"Yeni uygulamalar iş yükünü azaltacak"

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci ise yeniliklerle hem mükelleflerin hem de onların mali yükümlülüklerini takip eden serbest muhasebeci mali müşavirlerin iş yükünün azalacağını düşündüklerinin altını çizerek, "Görevlerimizden biri de ticaret erbabı ile iş insanlarımız arasındaki rekabet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar yapmak. Yeni nesil cihazlarımızla ilgili düzenlemeyi de bu kapsamda değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz ağustos ayındaki kanuni düzenlemelerle beraber belge düzenine uymayan mükelleflerle ilgili cezalarda yeni uygulamalar başladı. Önümüzdeki günlerde bununla da ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. Bugün ki de bunların ilkidir. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik açış konuşmalarının ardından Gelir Uzmanı Hüseyin Pamukoğlu'nun sunumuyla sürdü. Pamukoğlu, salondakileri yeni düzenlemenin nasıl yürütüleceği hakkında bilgilendirdi. Sunumun ardından salondakiler yetkililere merak ettikleri konular hakkındaki sorularını yöneltti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, denizli, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Vergi Düzenlemeleri Toplantısı - Son Dakika

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