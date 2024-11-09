Denizli\'de Zeytin Denetimleri Başladı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde 04 ile 18 Kasım 2024 tarihleri arasında zeytin ve zeytinyağı denetimleri programları başladı. Bu kapsamda Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denizli genelinde zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerlerinde denetimlerini hız kesmeden devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde 04 ile 18 Kasım 2024 tarihleri arasında zeytin ve zeytinyağı denetimleri programları başladı. Denizli genelinde zeytinyağı üretimi amacıyla 7 adet zeytinyağı sıkım işletmesi faaliyet gösteriyor ve bunların 2 tanesi Tarım ve Orman Bakanlığın bünyesinde kurularak faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak çalışan çiftçi kuruluşudur. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Tarım ve Orman Bakanlığın zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerleri denetim programı kapsamında denetimlere başladı. Denizli'nin Kale ilçesinde, zeytinyağı sıkım faaliyetinde bulunan zeytin ve zeytinyağı üretiminde bulunan tesislere inceleme ve ziyarette bulunuldu.

"Denizli'de geçen yıl 17 bin 753 ton zeytin ürünü elde ettik"

2024 üretim sezonunda, zeytin hasadıyla birlikte zeytinyağı üretiminin başladığını belirten Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar yaptığı açıklamalarda, "2023 yılında ilimiz genelinde 8 bin 614 hektar alanda 17 bin 753 ton zeytin ürünü elde ettik. Denizli ili zeytin üretimi bakımından ülkemizde 14. Ege bölgesinde 5. sırada yer almaktadır. İl genelinde zeytin olarak en çok Kale olmak üzere Buldan, Sarayköy ve Beyağaç ilçelerimizde, çeşit olarak en fazla Gemlik, bunun yanı sıra Manzallina, Yamalak Sarısı, Domat, Memecik zeytinleri üretilmektedir. İlimizde zeytinyağı üretim tesislerinin yıllık 10 bin 634 ton zeytinyağı üretim kapasitesi olup, geçen yıl bu tesislerde bin 217 ton zeytinyağı üretimi gerçekleştirilmiştir. İlimizin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri bakımından üretilen zeytinyağının hoş, güzel bir aroması ve tadı vardır. Bu üretim sezonunun tüm üreticilerimize ve tesis sahiplerine hayırlı ve bereketli olmasını dilerim" dedi.

İşletme yetkilileri ve zeytin üreticisi çiftçilerle görüşen İl Müdürü Şakir Çınar, zeytin ve zeytinyağı üretimi hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. - DENİZLİ