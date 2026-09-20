Denizli'deki savunma sanayii buluşması 90 firmaya 400 ikili görüşme imkanı sundu - Son Dakika
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Denizli'deki savunma sanayii buluşması 90 firmaya 400 ikili görüşme imkanı sundu

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Denizli\'deki savunma sanayii buluşması 90 firmaya 400 ikili görüşme imkanı sundu
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Denizli Savunma Sanayii İl Buluşması'nda 90 Denizlili firma, ana yüklenici temsilcileriyle 400 ikili iş görüşmesi yaptı. Programda firmaların savunma tedarik zincirine dahil edilmesi ve kentte planlanan titanyum yatırımı ele alındı.

Denizli Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Denizli Savunma Sanayii İl Buluşmasında konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, "Ben bugünü Denizli sanayisi için bir kırılma anı olarak görüyorum" dedi.

Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Denizli Savunma Sanayii İl Buluşmasında, Denizlili firmaların savunma sanayii tedarik zincirindeki payının artırılmasına yönelik iş birlikleri ile kentte planlanan titanyum karışım ve yarı mamul yatırımı ele alındı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve sektörün ana yüklenici kuruluşlarının temsilcileri, Denizli sanayicileriyle bir araya geldi. Denizli'nin üretim kabiliyetinin savunma ve havacılık sanayii ile daha güçlü biçimde buluşturulması, firmaların tedarik zincirine dahil edilmesi ve yeni yatırım alanlarının geliştirilmesi hedefiyle düzenlenen programda ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, STM ve TEI temsilcileriyle birebir görüşmeler yapıldı.

"Denizli sanayisi için bir kırılma anı"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli'nin savunma ve havacılık sanayiine yönelmesinin uzun süredir yürütülen çalışmaların sonucu olduğunu belirtti. Denizli'nin 2025 yılında yaklaşık 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Kasapoğlu, kentin önümüzdeki dönemdeki başarısında üretimin niteliği ve teknoloji seviyesinin belirleyici olacağını vurguladı. Kasapoğlu, "Orta teknoloji ve üzerindeki ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 63,5 seviyesine ulaştı. Yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise halen yüzde 0,1. Bu oran, daha gidecek yolumuz olduğunu açıkça gösteriyor. Savunma ve havacılık sanayiine bakışımız da buradan doğuyor. Bu sektörün gerektirdiği mühendislik disiplini, kalite anlayışı, izlenebilirlik, sertifikasyon ve üretim kültürü firmalarımızı daha ileri bir seviyeye taşıyabilecek nitelikte" dedi.

DSO'nun 2023 yılından bu yana Denizli sanayisinin savunma ve havacılık sanayiindeki konumunu güçlendirmek amacıyla sistematik çalışmalar yürüttüğünü aktaran Kasapoğlu, TEI ve BAYKAR ile gerçekleştirilen programlarda Denizlili firmaların üretim kabiliyetlerini doğrudan sektör temsilcilerine aktardığını, görüşmelerin ardından bazı firmaların üretim altyapılarının yerinde incelendiğini söyledi. Kasapoğlu, "Ben bugünü Denizli sanayisi için bir kırılma anı olarak görüyorum. Savunma sanayiimizin önde gelen ana yüklenicilerinin Denizli firmalarıyla aynı çatı altında buluşması, birkaç yıldır adım adım büyüttüğümüz bu çalışmayı yeni bir safhaya taşıyor. Bugün kurulacak temasların önümüzdeki dönemde yeni tedarik ilişkilerine, teknoloji kazanımlarına ve yeni yatırımlara dönüşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Titanyum yatırımında teknik süreç başlıyor"

DSO koordinasyonunda yürütülen titanyum karışım ve yüksek nitelikli yarı mamullerin üretimine yönelik yatırım girişimine ilişkin fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirten Kasapoğlu, 3 Eylül'de Denizli'nin önde gelen sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelerek yatırım modelini değerlendirdiklerini ve iş dünyasının projeye yönelik güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyledi. Program kapsamında yürütülen çalışmaları Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'e de sunduklarını belirten Kasapoğlu, "Farklı açılardan hem Denizli sanayicisini savunma sanayiinin tedarikçisi konumuna getirebilmek hem de Denizli'de bir sanayi yatırımını hayata geçirebilmek adına bir süredir çalışma içindeyiz. Çalışmalarımızı Sayın Başkanımıza ilettik ve olumlu yaklaşım gördük. Bundan sonraki süreçte daha detaylı ve teknik konuları konuşmaya başlayacağız. Savunma Sanayii Başkanlığımız Denizli'de yatırım yapılmasına ve Denizlili üreticilerin savunma sanayiiyle daha fazla ilişki kurmasına olumlu bakıyor" dedi.

Sanayinin zorlu bir dönemden geçtiğine de işaret eden Kasapoğlu, firmaların rekabet güçlerini koruyabilmeleri için yeni rotalara ve yüksek katma değerli üretim alanlarına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Denizli olarak hazırız, hevesliyiz, kararlıyız. Biz bu işi yaparız" ifadelerini kullandı.

Görgün: "Denizli'nin mevcut sanayi birikimi savunma sanayiine taşınacak"

Savunma Sanayii Başkanlığı tanıtım filminin ardından konuşmasını ve vizyon sunumunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, hızlı üretim yapabilmenin, tedarik zincirlerini güçlendirmenin ve kritik malzemelere erişimin stratejik önem taşıdığını vurguladı. Görgün, Denizli açısından üç temel çalışma alanı gördüğünü belirterek; savunma sanayii standartlarına hazır olan veya kısa sürede hazırlanabilecek firmaların ana yüklenicilerle eşleştirilmesi, yüksek potansiyelli işletmelerin kalite, sertifikasyon, özel proses, insan kaynağı ve üretim altyapısı açısından ileri taşınması ve Denizli'den kritik malzeme, alt sistem ve özgün ürün geliştiren şirketlerin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Görgün, konuşmasının son bölümünde, "Gelin, Denizli'yi kritik malzemede, hassas üretimde ve güvenilir tedarikte savunma sanayiimizin güçlü merkezlerinden biri haline getirelim. Yapılan görüşmeleri kalıcı ortaklıklara, kazanılan yetkinlikleri yüksek katma değerli üretime taşıyalım" diyerek açılacak yeni döneme dair beklentilerini dile getirdi.

90 firma, 400 ikili iş görüşmesi

Programın öğleden sonraki bölümünde savunma sanayiine tedarikçi olmayı hedefleyen 90 Denizlili firma, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, STM ve TEI temsilcileriyle bir araya geldi. Program kapsamında toplam 400 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Buluşmanın ardından Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Mutlu Medikal, Er-Bakır ve Aysan Raf'ın üretim tesislerini ziyaret ederek firmaların üretim altyapıları, kabiliyetleri ve savunma sanayiine yönelik potansiyel iş birliği alanları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA
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