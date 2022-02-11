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Denizli demir adamlara üretim yapacak - Son Dakika

Denizli demir adamlara üretim yapacak

11.02.2022 09:25
Denizli demir adamlara üretim yapacak

Triatlon Federasyonu, sporcuların giyecekleri ve spor malzemelerinin üretimi için Denizli'yi tercih etti.

Triatlon Federasyonu, sporcuların giyecekleri ve spor malzemelerinin üretimi için Denizli'yi tercih etti. Denizli'de üretilen lisanslı ürünler yerli ve yabancı sporcular tarafından müsabakalarda giyilecek, Triathlon Store aracılığıyla Türkiye ve dünyada Triatlona ilgi duyan spor meraklılarına satılacak.

Tekstilin başkenti Denizli sporcular içinde lisanslı spor ürünlerinin üretimini yapacak. Triatlon Federasyonu sporcuların giyecekleri sweashirt, şort, t –shirtler, alt ve üst eşofmanları ve spor malzemelerinin üretiminin yapılması için Denizli'yi tercih etti. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile lisanslı ürünlerin üretileceği tekstil fabrikasının sahibi Ahmet Yavuzcehre arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Tekstil Tasarımcısı Dr. İsa Dal, tarafından tasarlanacak sporcu kıyafetleri ve spor malzemeleri Denizli'de lisanslı olarak üretilecek. Yerli ve yabancı sporcuların müsabakalarda giyeceği lisanslı ürünler Triathlon Store'ler de satışa sunulacak. Kullanılacak kumaşıyla, renkleri, desenleri ve farklı kesim modelleriyle günlük hayatta da kullanılabilecek şekilde tasarlanacak ürünler Türkiye'den dünyanın farklı ülkelerine de ihraç edilecek.

Önemli bir adım Denizli'den atıldı

Denizli'de lisanslı olarak üretilen ürünlerin dünya çapında ses getiren ve giderek büyüyecek kıtalararası yarışmalara katılacak yerli ve yabancı on binlerce sporcunun tercihi olacağına inandıklarının altını çizen Federasyon Başkanı Yalçınkaya, iş birliği anlaşmasıyla önemli bir adımın atıldığını söyledi. Federasyon Başkanı Yalçınkaya, "Bugün Triatlon branşımız için önemli bir gün. Ahmet Bey ile ilk lisanlı ürün sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza da daha önce bahsettiğimiz gibi Triatlon sporun çalışmaları başladı. Uluslararası anlamda çok ciddi ürünlerin üretileceğini ve camiamıza yakışır kalitede her türlü giyim ürününün üretileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Triathlon Store'nin ürün çeşitliliğini her geçen gün arttıracağız. Şuan ki hedefimiz ilk Yenişehir Triatlonunda ürünlerimizi camiamıza hazır hale getirmek. Yenişehir'de Expo alanlarında yer almalarını sağlamak. Gerçekten camiamıza yakışır ve birçok branşta da hizmet edecek ürünler burada birlikte üretilecek. Tabi biz ürün gamımızı her geçen gün arttıracağız. Bu bir starttı. Umarım camiamıza yakışır bir işbirliği olacaktır. Her türlü giyim ürünleri sweashirtler'den, t –shirtler den eşofman altlarından eşofman süslerinden insanların hem günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kıyafetler, hem de teknik malzemeler üretilmeye başlanacak. Zaman içerisinde buluyorsunuz yönetim kurulu üyemiz İsa Dal, Triathlon Store' den sorumlu başkan yardımcımız. Her geçen gün ürün gamımızı geliştirerek devam edeceğiz. Birçok branşa hizmet edecek spor ürünlerini üretmiş olacağız" dedi. - DENİZLİ

Denizli demir adamlara üretim yapacak
Denizli demir adamlara üretim yapacak
Denizli demir adamlara üretim yapacak
Denizli demir adamlara üretim yapacak

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Triatlon, Denizli, Türkiye, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli demir adamlara üretim yapacak - Son Dakika Ekonomi


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