Denizli Hal Esnafı Sorunlarını Paylaştı

Ekonomi

DENİZLİ(İHA) – Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü yetkileri, Denizli Toptancı Yaş Sebze ve Meyve Halinde esnaf ve çalışanları yerinde dinledi. Esnaflar, fiyat ve rekabet konusunda yaşadıkları zorlukları dile getirirken, yetkililer hal sonrası denetim ve rekabet standartlarının sağlanması için yeni adımlar atılacağı açıkladı.

Denizli Toptancı Yaş Sebze ve Meyve Hali, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Denizli Ticaret İl Müdürü Cahit Özdemir, Tarım İl Müdürü Şakir Çınar ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizli Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği (DEMESKOM) Başkanı Halil Öztürk ile birlikte hal esnafıyla buluşarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret esnasında hal esnafının talep ve önerileri dinlenirken, sektörde yaşanan güncel gelişmeler de değerlendirildi. Hal esnafı haksız rekabetin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Denizli İl Tarım Orman Müdürü Şakir Çınar, meyve sebze haline gelen pazarcı esnafının portakal ve mandalina alırken kaç TL olduğunu ve satış fiyatını sordu. Pazarcı 40 TL'ye aldığını 50 TL'ye ise vatandaşa satacağını belirtti.

"Alım, satım yapıyoruz ki yemek için çalışıyoruz"

Yerli tropikal meyvelerin fiyatı ve satışı hakkında esnaftan bilgi alan İl Tarım Orman Müdürü Çınar ve Ticaret İl Müdürü Özdemir, ejder meyvesinin halden kilogramı 150 TL'den satışa çıkarıldığını pazarda ise boyutlarına göre ayrıldıktan sonra tane bazında 70 TL'den başladığını öğrendi. Müdür Çınar ve Özdemir ile sohbet eden Sarayköy'lü Meryem İkizmen, "Halciler gibi bende sabah erkenden geliyorum. Alım, satım yapıyoruz ki yemek için çalışıyoruz. Şu ana kadar her an gibi bir sıkıntı yaşamadık. 2010 Yılından bu yana pazarcılık yapıyoruz" dedi. Halde çalışan Tülay Ural, "Sabah buraya saat 5'de geldik. Soğanların çürüklerini alıyoruz ızgarada temizliyoruz. Daha sonrasında bu soğanları kasaya yerleştiriyoruz" diye konuştu.

"Halde bir borsa gibi günlük bir fiyat oluşur"

Hal içerisinde bulunun meyve ve sebzelerin kalitelerine göre ayrıldığını ve buna göre fiyatların oluşturulduğunu belirten hal esnaflarından Hakan Emen, "Sarımsaklar Kastamonu'dan geliyor. Bunların fiyatı kilogram olarak 200 ile 250 TL arasında boyutlarına göre değişim gösteriyor. Pazarda ise bunlar 300 ile 400 TL arasında boyutlarına ve kalitesine göre değişkenlik gösteriyor" şeklinde belirtti. Meyve satışı gerçekleştiren esnaf Ali Ege, "Burada halde bir borsa gibi günlük bir fiyat oluşur. Fakat iyi ürünler örneğin mandalina gibi bir ürün 40-45 TL arasında satılır. Kalitesine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Ürünler küçük yada kalın kabuklu olursa o zaman 10 TL'ye kadar düşüyor. Burada mandalina satışımız 40 TL ama pazarcının buradan gelip aldığı miktara da bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Kaliteli mandalina pazarda ise 50-60 TL arasında satışa sunuluyor" dedi.

"Hal esnafını çok memnun etti"

Denizli Toptancı Yaş Sebze ve Meyve Hali içerisinde esnaflar ile görüşmelerin ardından açıklama yapan Denizli Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği (DEMESKOM) Başkanı Halil Öztürk, "Denizli halinde çalışma saatleri gece saat 2'de 3'te başlayan bir işyeridir. Ticareti yerinde görmeleri biz hal esnafını çok memnun etti ve dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ederiz" şeklinde ifade etti.

"Dertlerini ve sorunlarını not almaya geldik"

Tarım alanında çok daha iyi planların oluşturulduğunu bahseden Tarım İl Müdürü Şakir Çınar, "Çiftlikten sofralara kadar süren gıdaların serüvenin de çiftçinin alın terinin katma değerli hale geldiği, değer kazandığı para çevrildiği yerdeyiz. Görevimiz nedeniyle üretim alanlarının tümünde çalışıyoruz. Üreticimize destekler veriyoruz, çalışmaları kontrol altına alıyoruz. Ama bugünde esnaflarımızı dolaştık. Onların dertlerini dinledik. 2025 Yılından itibaren başlayan 3 yıllık destekleme modelimizi üretim planlamamızı bahsettik. Dünya ticaretinde tarımsal hasılata baktığımızda 4.4 Trilyon dolarlık bir alana sahibiz. Biz ülkemizden daha büyük coğrafyalar varken bu coğrafyalardan biz dünya üzerinde ilk 10'un içerisindeyiz. Avrupa'da ki tarımsal liderliğimizi biliyoruz. Tarımda mahiriz, becerikliyiz. Tarım Bakanlığı olarak dersimize iyi çalışıyoruz. Bu ürünlerin hale kadar gelme sürecinde bizler, halden sonraki kısmına ise ticaret boyutuna ise Ticaret Bakanlığımız görev almaktadır. Bugün iki il müdürü olarak sizlerin dertlerini ve sorunlarını, yaşayacağı problemleri not almaya geldik" dedi.

Denizli Ticaret İl Müdürü Cahit Özdemir de "Halden sonraki işin denetimi, kontrolü, standartların sağlanması, mevzuata uyumun yeterli ve yerinde yapılması amacıyla bizimde bir takım hedeflerimiz var. Hem hal esnaflarımızla hem de başkanımızla birlikte ortak hareket ediyoruz. Bizler için önemli bir görüşme oldu. Esnaflarımızın sorunlarını dinledik. Standartların sağlanmasına, üreticimizin haklarının korunmasına yönelik serbest rekabetin, doğru rekabete nasıl daha iyi yürütüleceğine dair bir takım notlar aldık. Bundan sonraki çalışmalarımızı hep birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği ise "Temelden, üretimden gelen hale giren ve pazara, markete giden hep beraber ortak noktalarımız var. Biz burada DEMESKOM Başkanı Halil Öztürk nezdinde buluştuk. Esnaflarımızla bir bir konuştuk. Bundan sonraki aşamada esnaflarımıza ceza kesmektense eğitmek daha güzel olacak. Bir birimizi üzmeden Denizli'mizi Türkiye'ye örnek göstereceğiz" dedi. - DENİZLİ