Denizli İhracatı Haziran 2022'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Ekonomi

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yazın bereketiyle geldiğini belirterek; "Yüzde 14,8'lik artışla, Haziran 2022'den bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti" dedi.

Mayıs ayı ihracat verileri açıklandı. Ülkemiz ihracatı yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 14,8 artışla 416 milyon dolar seviyesinde seyrederken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat yüzde 25,8 artışla 348 milyon dolar oldu. Denizli ihracatının mayıs ayında ulaştığı bu değer, 2022 yılının haziran ayından bu yana aylık bazda en yüksek ihracat olarak kayıtlara geçti. Ocak-Mayıs döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 3,5 oranında artışla 1,8 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Denizli'nin ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Memişoğlu, "Bilindiği gibi, özellikle son aylarda kurlar neredeyse sabit seyrediyor. Kurlarda yaşanan bu seyir, girdi maliyetlerindeki yükselişin altında gerçekleşiyor. Uluslararası kurumların ABD Doları/TL yılsonu tahminleri sene başından bu yana aşağı yönlü revize ediliyor. Enflasyonun altında olan kurlardaki artış oranının ve seyrin rekabetçiliğimizi etkilediğini söyleyebiliriz. Benzer şekilde Euro/Dolar paritesindeki seviyeler de ihracatçı için avantaj sağlamıyor. Buna rağmen, ihracatçılarımız ihracata konu ürün çeşitliliği ve pazar sayısı bakımından fark oluşturmaya devam ediyor. Bu durumu ihracatçılarımızın dinamizmine ve tecrübesine bağlıyoruz. Her birine bir kez daha ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mayıs ayında önde gelen sektörlerimizin tamamında ihracat arttı" dedi.

Alternatif sektörlerdeki çarpıcı artışlar dikkat çekti

Sektörler hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Memişoğlu, "Mayıs ayında Denizli ihracatını sektörel olarak değerlendirdiğimizde; tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 7,5 artışla 133 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 20,3 artışla 82 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 31,1 artışla 67 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 8 artışla 30 milyon dolar, madencilik ihracatının ise yüzde 3,7 artışla 27 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Mayısta 14 sektörümüz ihracatını artırırken; otomotiv endüstrisindeki yüzde 65, kuru meyve sektöründeki yüzde 42, hububat-bakliyat-yağlı tohumlar sektöründeki yüzde 37, fındık mamullerindeki yüzde 27, makine sektöründeki yüzde 19 oranındaki çarpıcı artışlar dikkat çekti" diye konuştu.

Zirve yine İngiltere'nin

En çok ihracat yapılan ülkelere de değinen Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Denizli'nin mayıs ayı ihracatını ülke bazında değerlendirdiğimizde lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 29,4 artışla 57,1 milyon dolar olarak kaydedildi. İkinci sıradaki Almanya'ya ihracatımız yüzde 17,7 artışla 40,3 milyon dolar, ABD'ye ihracatımız yüzde 10,1 artışla 37,5 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 35,8 artışla 35,7 milyon dolar, Hollanda'ya ihracatımız yüzde 11 artışla 21,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında Denizli'den Mısır, İsveç ve Libya'ya olan ihracat artışları dikkat çekti.Ülkemiz ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 oranında büyüdü. Büyümeye net ihracat 1,6 puan katkı verdi. Küresel talepteki toparlanmayla birlikte, uluslararası rekabetçiliğimiz artıracak etkenlere odaklandıkça ihracatımızın büyümeye olan katkısını daha da artıracağını net bir şekilde ifade edebiliriz"

Hometex Fuarı'na Denizli bir kez daha damga vurdu

DENİB olarak Denizli ev tekstilini tanıtmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Memişoğlu, "21-25 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Hometex 2024 Fuarı'nda Denizli'den 103, Uşak'tan 6 olmak üzere Denizli İhracatçılar Birliği üyesi toplam 109 firma katılımcı olarak yer aldı. Üye firmalarımız ev tekstili sektöründe dünyanın önemli oyuncularını ağırladı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla ve kaliteyle oluşturdukları farkı çeşitli ülkelerden gelen alıcıların beğenisine sundu. Biz de Denizli İhracatçılar Birliği olarak Turkish Towels markamızla fuarda bir kez daha yerimizi alarak Denizli ev tekstili sektörünü tanıttık. Öte yandan, üye firmalarımız Turkish Towels standımızda toplantı organizasyonlarını da gerçekleştirdiler. Haziranda İngiltere heyeti organize edeceğiz ve Cezayir'de fuara katılacağız. 25 – 28 Haziran 2024 tarihleri arasında İngiltere/ Londra'da gerçekleştirilecek olan Denizli Ev Tekstili Sektörü URGE projesi kapsamında Yurt Dışı Pazarlama Programına Denizli'den 12 firmamız katılım sağlayacak. İkili iş görüşmeleri şeklinde organize edilen heyette, firmalarımız pazar araştırması yapma imkanı da bulacak. Aynı tarihlerde Cezayir'de gerçekleştirilecek olan ve Türkiye'nin "Onur Konuğu Ülke" olarak yer alacağı 55. Foire Internationale d'Alger (FIA) – Cezayir Uluslararası Genel Ticaret Fuarı'na Denizli İhracatçılar Birliği olarak info stant ile katılım gerçekleştirerek ihracatçı sektörlerimizi tanıtacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ