Denizli İhracatı Şubat Ayında Yüzde 6,2 Arttı

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Şubat ayında da pozitif seyrini sürdüren Denizli ihracatın geçen ay yüzde 6,2 oranında arttığını belirtti.
Şubat ayı ihracat verileri açıklandı. Ülkemiz ihracatı şubatta yüzde 13,6 artışla 21 milyar 085 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 6,1 artışla 360 milyon dolar seviyesinde seyrederken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat yüzde 1,7 artışla 268 milyon dolar oldu.
Denizli'nin ön plana çıkan sektörlerinde ihracat seyri hakkında değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ocaktan sonra şubat ayında da ihracat artışının devam etmesinin yılın geri kalanı için umut verici olduğunu ifade edebilirim. Şubat ayında Denizli ihracatını sektörel bazda ele aldığımızda tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 2,8 artışla 112 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 4,1 azalışla 68 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 0,3 azalışla 56 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 10,8 artışla 28 milyon dolar, madencilik ihracatının ise yüzde 18 artışla 19 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Makine ve aksamları sektörü sürdürülebilir ihracatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Denizli'nin makine ve aksamları sektörü, sürdürülebilir ihracatıyla ilimize katkı sağlamaya devam ediyor. Şubat ayında makine ve aksamları ihracatında yüzde 60 artış yaşandı. Diğer yandan, tarım alt sektörlerinde şubat ayında; fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 181 ve kuru meyve ve mamulleri ihracatı yüzde 140 oranında arttı. Önceki ay da belirttiğimiz gibi 2024 yılı tarım sektörü için oldukça bereketli başladı ve şubat ayında da pozitif anlamda ayrıştı" dedi.
Şubat ayında lider ülke İngiltere
Denizli'den en fazla ihracat yapılan ülkelere de değinen Başkan Memişoğlu, "Denizli'nin şubat ayı ihracatını ülke bazında değerlendirdiğimizde zirvede bulunan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 4 artışla 48 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen ABD'ye ihracatımız yüzde 11,7 artışla 33 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 5,2 azalışla 31 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında Denizli'den Irak'a yapılan ihracat yüzde 79, Mısır'a yapılan ihracat yüzde 62,3, İspanya'ya yapılan ihracat yüzde 45 arttı. Yine şubat ayında ilimizden Kanada'ya yapılan ihracatta yaşanan artış oldukça dikkat çekti. Verilerin bu seyirde devam etmesi iyileşme beklentimizin karşılığını bulacağının bir işareti olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye İmalat PMI, ocak ayında 49,2 düzeyinde ölçülmüştü. Şubat ayında ise eşik değer olan 50,0'nin üzerinde 50,2'ye yükseldi. Böylelikle 8 ay sonra ilk kez eşik değerin üzerine çıktı. Bu değer bize faaliyet şartlarında iyileşme olduğunu gösteriyor. Müşteri taleplerinde ve üretimde yaşanan artışların devam etmesi halinde yılın geri kalanında da ihracatımıza olumlu yansıyacağına inanıyorum. Yeni siparişlerin de etkisiyle önümüzdeki aylarda yılın başında kazandığımız ivmeyi önümüzdeki aylarda da sürdüreceğiz. Ocak ayı verilerine göre ihracat iklim endeksi bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 50,6'ya yükseldi. Son 6 aydır ilk kez eşik değerin üzerinde gerçekleşen ihracat iklim endeksi de talep şartlarında toparlanma olduğuna işaret ediyor. Verilerin bu seyirde devam etmesi iyileşme beklentimizin karşılığını bulacağının bir işareti olarak karşımıza çıkıyor.
Elbette makroekonomik gelişmeler ihracatımızın seyri açısından oldukça önemli. Küresel ticarette ve gelişmiş ülkelerin mali politikalarında yaşanan dalgalanmalara rağmen 2024 yılına iyi başladık. İhracatımız hem ocak hem de şubat ayında pozitif seyretti. Yılın geri kalanında da olumlu ihracat seyrimizin devam etmesi için, Denizli
İhracatçılar Birliği olarak sürdürülebilir ihracat vizyonumuzla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
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