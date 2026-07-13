Denizli İhracatta Tarihi Başarılar Elde Ediyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Haziran ayına dair dış ticaret verilerini değerlendirdi. Türkiye'nin ihracatta tarihi başarılara imza attığını belirten Başkan Erdoğan, Denizli'nin de üretim ve ihracat performansıyla ülke ekonomisine güçlü katkı sunmaya devam ettiğini söyledi. Erdoğan, "Türkiye ekonomisi, küresel ticarette yaşanan belirsizliklere rağmen ihracat odaklı büyümesini kararlılıkla sürdürüyor. Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanan Haziran ayına dair dış ticaret verileri, üretim gücümüzün ve ihracatçımızın rekabet kabiliyetinin korunmaya devam ettiğini göstermektedir. Denizli Ticaret Odası olarak bu verileri, üretim ve ihracat altyapımızın dayanıklılığını ortaya koyan önemli göstergeler olarak değerlendiriyoruz. Küresel ekonomik dalgalanmaların, jeopolitik risklerin ve korumacı ticaret politikalarının yoğunlaştığı bir dönemde ihracatımızın rekor seviyelere ulaşması, Türk iş dünyasının dinamizmini ve rekabet gücünü açıkça göstermektedir. Bu başarının sürdürülebilmesi için devletimiz tüm imkanıyla ihracatçımızı şartsız desteklemeye devam etmelidir" dedi.

Türkiye ekonomisinin küresel ticarette yaşanan belirsizliklere rağmen ihracat odaklı büyümesini sürdürdüğünü ifade eden DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, açıklanan verilerin üretim gücü ve ihracatçının rekabet kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Haziran ayında Türkiye'nin ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artışla 25 milyar dolara yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek üçüncü aylık ihracat performansı gerçekleştirilirken, Haziran ayları ihracat rekoru da kırıldı. Aynı dönemde ithalat yüzde 23,1 artışla 35,3 milyar dolar seviyesine yükselirken, dış ticaret açığı 10,3 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 70,6 olarak gerçekleşti. Bu veriler, küresel ekonomide yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türk üreticisinin ve ihracatçısının gücünü koruduğunu göstermektedir" dedi.

İlk 6 ayda, güçlü performans devam etti

Yılın ilk yarısına ilişkin verileri de değerlendiren Başkan Erdoğan, Ocak-Haziran döneminde Türkiye ihracatının yüzde 3,6 artışla 136 milyar doları aştığını, ithalatın ise yüzde 4,6 artışla 189,2 milyar dolar seviyesini geçtiğini söyledi.

Son 12 aylık ihracatın 278 milyar dolara çok yaklaşmasının tarihi bir başarı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının ilk kez 400 milyar dolar seviyesini aşması ve orta-yüksek ile yüksek teknolojili ürün ihracatının 116,2 milyar dolara yükselmesi, ihracatımızın sadece miktar olarak değil, nitelik açısından da geliştiğini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

İmalat sanayi, ihracatın lokomotifi olmayı sürdürüyor

Haziran ayında ihracatın 23,4 milyar dolarlık bölümünün imalat sanayinden geldiğini de belirten Erdoğan, "Bakanlığımızın resmi verilerine göre tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü 0,9 milyar dolar, madencilik ve taş ocakçılığı ise 0,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Enerji ve altın hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 83,2'ye ulaşması, üretim sektörlerimizin dış ticaretteki güçlü performansına işaret etmektedir" dedi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya'nın 2 milyar dolarla ilk sırada yer aldığını, ABD'nin 1,5 milyar dolar ve İtalya'nın 1,4 milyar dolarla onu takip ettiğini ifade eden Erdoğan, ürün gruplarında ise ara mallarının

13,4 milyar dolarla ilk sırada yer aldığını, tüketim mallarının 7,5 milyar dolar ve yatırım mallarının 3,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini de kaydetti.

Başkan Erdoğan, "Denizli'miz, üretim ve ihracattaki gücünü koruyor"

Denizli'nin Türkiye'nin ihracat performansına en güçlü katkıyı sağlayan üretim merkezlerinden biri olduğunu da vurgulayan Başkan Erdoğan, son dönmedeki yüzde 2'ye yaklaşan küçülmeye rağmen tekstil ve konfeksiyon ile tekstil ham maddeleri başta olmak üzere kablo, doğal taş, makine, metal ve gıda sektörlerinde şehrin dünya pazarlarında güçlü bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Denizli'nin dış ticaret yapısına baktığımızda üretimde kullanılan hammadde ve ara mallarının önemli bölümünün sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda ithal edildiğini görüyoruz. Bu durum, ilimizin ihracata dayalı üretim yapısının doğal bir sonucudur. Sanayimizin güçlü üretim kapasitesi sayesinde ihracatımız sürdürülebilir şekilde büyümeye devam etmektedir. İhracatçımız, şartlar ne olursa olsun işinin başındadır ve maratonu sürdürmektedir. Onun için bu başarının sürdürülebilir olması açısından ihracatçımız her türlü imkanla desteklenmelidir" diye konuştu.

Tedarik zincirindeki çeşitlilik, rekabet gücümüzü destekliyor

Denizli'nin ithalat verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan DTO Başkanı Erdoğan, 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde Bulgaristan'ın yaklaşık 97,5 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını, Çin'in 88,6 milyon doları aştığını, Kazakistan'ın 85,1 milyon dolara yaklaştığını, Rusya Federasyonu'nun 57,8 milyon doları aştığını ve Ukrayna'nın da 45,9 milyon dolara yaklaşan ithalat ile öne çıkan tedarikçi ülkeler olduklarını belirtti.

Özellikle Rusya, Almanya ve Libya'dan yapılan ithalattaki artışların sanayinin üretim ihtiyaçlarına bağlı olarak tedarik ağının çeşitlendiğini gösterdiğini de ifade eden Erdoğan, "Bu tablo, Denizli sanayisinin üretim kapasitesini koruduğunu ve küresel tedarik zincirlerini etkin şekilde kullandığını ortaya koymaktadır. Hedefimiz ise üretimde yerlilik oranını artırırken yüksek katma değerli üretim ve ihracatla dış ticaret dengesini daha da güçlendirmektir" dedi.

Başkan Erdoğan: "İhracatçımız, her türlü desteklenmelidir"

İthalattaki artışın ihracattan daha yüksek seyretmesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini de belirten Başkan Erdoğan, sürdürülebilir ihracat artışı için finansmana erişimin kolaylaştırılması, Eximbank desteklerinin artırılması, kur istikrarının korunması ve ihracatçının maliyetlerini azaltacak uygulamaların önemli olduğuna işaret etti. Yüksek teknolojiye dayalı üretimin artırılması, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yeni pazarlara açılım çalışmalarının da öncelikli alanlar olduğunu dile getiren Erdoğan, bu adımların hem Türkiye'nin hem de Denizli'nin ihracat performansını daha da yukarı taşıyacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, "Denizli ticaret odamız, çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürecek"

Son olarak Denizli Ticaret Odası olarak üyelerinin uluslararası rekabet gücünü artıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini de belirten Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizin üretim, ihracat ve uluslararası rekabet gücünü artıracak projeler yapmayı ve desteklemeyi sürdüreceğiz. Dijital dönüşümden yeşil mutabakata, yüksek teknoloji üretiminden yeni pazarlara erişime kadar her alanda firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Denizli'miz güçlü üretim altyapısı, girişimci ruhu ve ihracat tecrübesiyle ülkemizin büyüme hedeflerine katkı sunmayı sürdürecek; Türkiye'nin ikinci yüzyılında da üreten, yatırım yapan ve ihracatıyla örnek gösterilen şehirlerden biri olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. - DENİZLİ