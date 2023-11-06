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Tarlada fiyatı 20 TL olan cennet hurması, kurutulduktan sonra 200 TL'ye satılıyor - Son Dakika

Tarlada fiyatı 20 TL olan cennet hurması, kurutulduktan sonra 200 TL'ye satılıyor

Son Güncelleme: 06.11.2023 12:00

Türkiye'nin cennet hurması yetiştiriciliğinde adından söz ettiren Denizli'nin Honaz ilçesinde hasat sonrası kurutulan hurma, başta Almanya ve İngiltere olmak üzere yurt dışından yoğun talep görüyor. Tarlada kilogram fiyatı 15-20 lira olan hurma, kurutulduktan sonra 150-200 liraya satılıyor.

Denizli'nin Honaz ilçesinde 13 bin dekar alanda üretimi yapılan cennet hurmasında hasat dönemi başladı. İşçilerle tarlaya giren çiftçiler, ürünlerini özenle topluyor. Bu yıl 1160 çiftçi, hava şartlarından dolayı geçen yıla göre verimi yüzde 40 civarında düşen hurmadan 6 bin ton rekolte bekliyor. Cennet hurması tarlada kilogramı 15-20 liraya, kurusu ise 150 ila 200 liraya satılıyor. Honaz ilçesinden Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere ve Rusya'nın aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerine ortalama 2 bin 500 ton yaş hurma ihracatı gerçekleştiriliyor.

Tarlada fiyatı 20 TL olan cennet hurması, kurutulduktan sonra 200 TL'ye satılıyor

ÜRETİCİLER ALMANYA'DAN BU SENE 60 TON SİPARİŞ ALDI

Kurutulan hurmaya yurt dışından özellikle Almanya'daki otel ve zincir marketlerden talep geliyor. Geçen yıl 25 ton kurutulmuş hurmayı bu ülkeye gönderen üreticiler, bu sene 60 ton sipariş aldı. İngiltere'ye de cennet hurması kurusu gönderen üreticiler, gelen talepten memnun. Özellikle Avrupa pazarında genişlemeyi hedefleyen Denizlili üreticiler, cennet hurması kurusu ihracatını artırmayı istiyor.

Tarlada fiyatı 20 TL olan cennet hurması, kurutulduktan sonra 200 TL'ye satılıyor

"TAM BİR VİTAMİN DEPOSU"

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, cennet hurmasının hava şartları nedeniyle rekoltesinde düşüş yaşandığını söyledi. Hurmanın bölgenin ana üretim kaynağı haline geldiğini anlatan Yelek, katma değerli üründe kalitenin her geçen yıl arttığına işaret etti.

Bu yıl soğuk hava nedeniyle ürünlerinin bir kısmında zarar oluştuğunu belirten Yelek, "Buna rağmen fiyatta bir sıkıntı yaşanmadı. Şu anda yoğun bir hasat dönemi geçiriyoruz. Tam bir vitamin deposu. Hurmanın kurusu da oldukça ilgi görüyor. Kurusunu genelde Almanya ve İngiltere olmak üzere gönderiyoruz. Yaşını da çoğunlukla iç piyasada değerlendiriyoruz." dedi.

Tarlada fiyatı 20 TL olan cennet hurması, kurutulduktan sonra 200 TL'ye satılıyor

"GÜNLÜK 20-30 KASA HURMA SOYUYORUZ"

Üreticilerden Tuğrul Sarpkaya da yaklaşık 10 yıldır hurma üretimi yaptığını dile getirdi. Son yıllarda hurmayı kurutmaya başladıklarını kaydeden Sarpkaya, "Günlük 20-30 kasa hurma soyuyoruz." dedi.

Tarlada fiyatı 20 TL olan cennet hurması, kurutulduktan sonra 200 TL'ye satılıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarlada fiyatı 20 TL olan cennet hurması, kurutulduktan sonra 200 TL'ye satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarlada fiyatı 20 TL olan cennet hurması, kurutulduktan sonra 200 TL'ye satılıyor - Son Dakika
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