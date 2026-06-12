Denizli OSB'den Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli OSB'den Kadın İstihdamına Destek

Denizli OSB\'den Kadın İstihdamına Destek
12.06.2026 07:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli OSB, CNC operatörü eğitimi ile kadın istihdamını artırmayı hedefleyen bir protokol imzaladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), kadın istihdamını destekleyerek nitelikli işgücü oluşturmaya yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Denizli'de CNC operatörü mesleğinde kadın istihdamını artırmayı amaçlayan iş birliği protokolü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Çağrı Çeliktaş ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu arasında imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi tarafından verilecek eğitimlere katılacak 15 kadın kursiyer CNC operatörü olarak yetiştirilecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin, OSB'de faaliyet gösteren firmalarda istihdam edilmesi hedefleniyor. Kadın istihdamı için yürütülecek bu programla, kadınların sanayi sektöründeki istihdamının artırılması ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol töreninde konuşan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, kadınların üretim süreçlerinde daha fazla yer almasının hem işletmeler hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi için nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Kadınların üretim süreçlerine daha güçlü şekilde katılması, işletmelerimizin rekabet gücünü artırırken toplumsal kalkınmaya da önemli katkılar sunacaktır. Denizli OSB olarak kadın istihdamını destekleyen projeleri çok değerli buluyor, bu iş birliğinin örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

Eğitim süresi hakkında da bilgiler veren Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, "Mesleki Eğitim Merkezimiz bünyesinde verilecek eğitimlerle kursiyerlerimiz hem teorik hem de uygulamalı bilgiye sahip olacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlarımızın istihdama kazandırılmasıyla birlikte sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne önemli bir katkı sağlanmış olacak. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, programın tüm katılımcılar için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programa katılacak adayların seçmeleri 17 Haziran 2026 tarihinde Denizli İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Denizli, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli OSB'den Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Kılıçarslan Ayşe Kılıçarslan:
    15 kadın eğitilecek iyi haber. Ama sonrası önemli. İstihdam gerçekleşirse başarı. Haydi bakalım. 0 0 Yanıtla
  • Gültekin Günhan Özçelik Gültekin Günhan Özçelik:
    bu tür projeler avrupada çok daha önceden başlamışlardı ama yine de gelişme bu da memnuniyet verici 0 0 Yanıtla
  • Volkan Kasan Volkan Kasan:
    güzel bir adım ama işe alınmalarına kadar bekleyelim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda beklenen an Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor
Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
Bu şehirde yaşanmaz artık İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf “Yok artık“ dedirtti Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf "Yok artık" dedirtti
Dünya Kupası’na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir
Bursa’da rüşvet skandalı: Pasta kutusunda döviz Bursa'da rüşvet skandalı: Pasta kutusunda döviz
İran’dan tehditlere sert yanıt İran'dan tehditlere sert yanıt

08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:12
Dünya Kupası’nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu İşte yeni teknolojinin amacı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
08:02
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya’da yakalandı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı
08:01
PM toplantısının detayları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş
PM toplantısının detayları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş
07:32
Resmi Gazete’de yayımlandı Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 09:00:20. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli OSB'den Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.