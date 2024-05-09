Denizli Sanayi Odası, Avrupa Birliği ile İlişkilerin Önemini Vurguladı

Ekonomi

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Avrupa Günü mesajında; "Avrupa Birliği'nin Türkiye için önemli bir partner olduğuna inanıyoruz" dedi.

9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, "Avrupa'nın birlik, barış ve refahının simgesi olan 'Avrupa Günü'nü kutluyoruz. Avrupa Günü bu yıl 'Ortak Değerlerimiz, Ortak Geçmişimiz' ve 'Birlikte İnşa Ettiğimiz Barış ve Refah' sloganları ile tüm Avrupa ve ülkemizde kutlanıyor. 1950 yılında Robert Schuman'ın vizyoner önerisiyle başlayan bu yolculuk, bugün bizi bir araya getiren değerler ve ortak hedefler etrafında kenetlenmemizi sağlamıştır. Avrupa Günü, birlikte daha güçlü olduğumuzu ve ancak birlikte hareket ederek zorlukların üstesinden gelebileceğimizi hatırlatmaktadır. Bugün, 74 yıl önce atılan temellerin üzerine inşa edilen Avrupa Birliği'nin, siyasi ve ekonomik entegrasyonunun yanı sıra, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin de savunucusu olduğunu anlatan önemli bir gün.

Avrupa Birliği'nin Türkiye için önemli bir partner olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin kalkınması ve refahı için AB ile olan ilişkilerimizin daha da güçlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Denizli, ihracatçı bir şehir olması sebebiyle Avrupa ile yakın ilişki kuran illerin başında geliyor. Denizli ihracatının büyük kısmının Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapıldığı gerçeğinden hareketle, ticaret başta olmak üzere hem kültürel hem de sosyal ilişkilerimiz oldukça kuvvetli. Denizli Sanayi Odası olarak, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, üyelerimizle birlikte Avrupa pazarına erişimlerini kolaylaştırmak ve AB ile iş birliğini geliştirmek için aktif bir şekilde çalışıyoruz.

Sanayimizi, ekonomimizi ve toplumumuzu daha ileriye taşıyacak projelerde Avrupa Birliği ile iş birliği içinde olmaktan mutluyuz. Bu hususta, AB Türkiye Delegasyonu ile 1997 yılından beri var olan ortaklık çerçevesinde Türkiye'deki 19 şehirden biri olarak Denizli'de ve Odamız bünyesinde AB Bilgi Merkezi'ne ev sahipliği yapıyoruz. Bu birliktelik ile AB ülkeleri ve kurumları ile iş birliklerimizi hem DSO hem de ilimiz adına güçlendirecek çalışmalar yürütüyoruz. Avrupa Günü'nün, barış, demokrasi ve refahın tesis edilmesine ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ