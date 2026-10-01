Denizli Sanayi Odası seçiminde Kasapoğlu tek aday, oy verme 17.00\'ye kadar sürecek

Denizli Sanayi Odası'nda (DSO) seçim heyecanı yaşanıyor. Mevcut Başkan Selim Kasapoğlu'nun tek aday olarak girdiği seçimlerde; yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri belirlenecek.

Denizli Sanayi Odası'nda (DSO) seçim heyecanı yaşanıyor. DSO binasında kurulan sandıklarda oy verme işlemi devam ederken, Yönetim Kurulu, Meclis Üyesi ve Meslek Komite Üyeleri belirleniyor. Oy verme işlemleri saat 17.00'ye kadar sürecek.

Seçimlerin ilk aşaması olan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri DSO Hizmet binasında yapılıyor. Seçim sonrası ilerleyen takvimde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer oda organları belirlenecek. 2026-2030 dönemini kapsayan seçim yarışında, mevcut Başkan Selim Kasapoğlu tek aday olarak yer alıyor.

DSO'da seçimle birlikte değişimler yaşanacak. Oy vermek için sandık başına gidecek DSO Üyeleri, yeni değişimler için de oy kullanacak. Yeni düzenleme ile mevcut 37 olan DSO Meclis Üye sayısı yeni dönemde 46'ya yükselecek. Daha önce 17 olan komite sayısı Bilişim Yazılım Komitesi'nin eklenmesiyle birlikte 18'e çıkıyor. Komite üye sayısı ise 91'den 110'a çıkacak. DSO Yönetim Kurulu Üye sayısı da yine yeni dönemde değişecek. Mevcutta 9 olan Yönetim Kurulu Üyesi sayısı 11'e yükselecek.

"Denizli sanayisini daha iyi yerlere taşımak için mücadelemize devam edeceğiz"

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Selim Kasapoğlu, seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, dört yıllık ilk dönemin ardından ikinci dönem için yeniden aday olduklarını belirterek, yeni dönemde Denizli sanayisini daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Başkan Kasapoğlu, "Dört yıllık süreci tamamladık. Yine dört yıl sonra buradayız ve sandık başındayız. İkinci dönem için arkadaşlarımızla birlikte tekrar adayız. Bugün odamızda kurulan sandıklarda, Denizli Sanayi Odası'nın yeni döneminde görev yapacak meclis ve komite üyeleri belirlenecek. Öncelikle seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar emek veren tüm arkadaşlarımıza; yönetim kurulu üyelerimize, meclis ve komite üyelerimize ve oda çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Dört yıllık dönemde iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Genç, dinamik ve heyecanlı bir ekiple birlikte Denizli Sanayi Odası'nı ilk dönemimizde en iyi şekilde yönetmek için gayret ettik, mücadele ettik. Şimdi ikinci dönem başlıyor. Bu dönemde de aramıza katılan genç arkadaşlarımız, yeni meclis üyelerimiz olacak. İnşallah bu akşam yeni meclisimiz teşekkül edecek ve biz de Denizli sanayisini daha iyi yerlere taşımak için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Başarılı bir dönem geçirdiğimize inanıyorum"

Geride bırakılan dört yıllık süreçte yaptıkları faaliyetleri aktaran başkan Kasapoğlu, "Yeni iştirakler kurduk, ulusal ve uluslararası ilişkilerimizi geliştirdik. Üye ilişkilerimizi güçlendirmek için gayret gösterdik. Denizli Sanayi Odası'na yeni bir heyecan ve yeni bir enerji kazandırmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hem sanayicilerimizden aldığımız geri dönüşlerin hem de şehrimizin değerlendirmelerinin bu yönde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iyi ve başarılı bir dönem geçirdiğimize inanıyorum. Şimdi yeni dönemde bu başarımızı daha da artırmak ve üzerine koyarak devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Dönemimizin başından itibaren dünyada savaşlar ve krizlerle mücadele etmek zorunda kaldık"

Geride bırakılan süreçte yaşanan sorunlara da değinen Kasapoğlu, "Geçtiğimiz dönemde karşılaştığımız en büyük sıkıntılardan biri, ulusal alanda uygulanan ekonomi politikalarının sanayi üzerindeki etkileri oldu. Bu süreç gerçekten bizleri zorladı. Dönemimizin başından itibaren dünyada savaşlar ve krizlerle mücadele etmek zorunda kaldık. Rusya-Ukrayna Savaşı ilk dönemimizin başında ortaya çıktı. Dönemin sonuna geldiğimizde ise bildiğiniz gibi Hürmüz'de yaşanan kriz gündemde. Bunların dünya ham madde fiyatlarına etkileri oldu, talep daralmaları yaşandı. Özellikle Denizli gibi ihracat yoğun bir şehir açısından oldukça zorlu bir dönem oldu. Biz Denizli Sanayi Odası olarak bu süreçte gerçekten iyi bir mücadele gösterdik ve önemli çalışmalar yaptık. Verimliliği artırmak için projeler geliştirdik, üyelerimize daha iyi hizmet götürmek için büyük çaba gösterdik. Ancak konjonktür maalesef zaman zaman bizden yana olmadı" diye konuştu.

"Sonuçlar Denizli için, Denizli sanayisi için hayırlı olsun"

Yeni dönemde edinilen deneyimle birlikte daha verimli ve güçlü şekilde çalışmlarını sürdüreceklerini ifadeden Kasapoğlu, "Umudumuz ve temennimiz, ikinci dönemde edindiğimiz tecrübeler ve aramıza katılacak yeni arkadaşlarımızla birlikte Denizli Sanayi Odası için daha güçlü bir şekilde çalışmak. İnşallah konjonktür de bu süreçte bize yardımcı olur. Dünyada şartların düzeldiği, yatırım ortamının yeniden iyileştiği bir dönemde Denizli Sanayi Odası'nın sahip olduğu bu enerji ve heyecanın sanayicilerimize daha güçlü şekilde yansıyacağını umut ediyoruz. Ben seçim sonuçlarının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Meclise ve komitelere seçilecek tüm arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Umarım sonuçlar Denizli için, Denizli sanayisi için hayırlı olur" dedi.