Denizli Sanayi Odası Yönetimi Bankalarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli Sanayi Odası Yönetimi Bankalarla Buluştu

Denizli Sanayi Odası Yönetimi Bankalarla Buluştu

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, iş dünyasının yaşadığı zorluklara rağmen umutlu olduklarını ve firmaların daha güçlü çıkacağına inandığını belirtti. Kasapoğlu, bankaların şube müdürleriyle bir araya gelerek finans sorunlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

23.08.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, iş dünyası olarak yaşadıkları zorluklar karşısında karamsar değil ihtiyatlı olduklarını belirterek yaşanan süreçten firmaların daha güçlü çıkacağına inandığını belirtti.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu ve Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, kentte bulunan bankaların şube müdürleriyle bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kasapoğlu, sanayicilerin yaşadığı finans sorunlarını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Konkordato ilan eden firma sayısında Türkiye genelinde bir artış olduğunu, konkordatonun ilk çözüm yöntemi olmaması gerektiğini bildiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak yaşadığımız zorluklar karşısında karamsar değil ihtiyatlı olmamız gerektiğinin farkındayız. Yaşanan bu sıkıntılı süreçten firmalarımız daha güçlü çıkacaktır. Konkordato mekanizmasının son çare olması gerektiğini ve alacaklıya etkilerini minimuma indirecek bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Finans sektörümüzün ve sanayicilerimizin güçlü iletişim kanalları kurarak iş birliği içinde bu süreci atlatacaklarına inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantı vesilesiyle bu yönde önemli bir adım atmış olduk."

Denizli'deki firmaların köklü bir sanayi geleneğinden geldiğini, ortalama firma ömürlerinin uzun olduğunu, takipteki kredi oranının düşük olduğunu anlatan Kasapoğlu, finans sektörünün kentteki firmalara bu verilerle yaklaşım göstermesinin çok önemli olduğunu da aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, denizli, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Sanayi Odası Yönetimi Bankalarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli Sanayi Odası Yönetimi Bankalarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement