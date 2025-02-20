Denizli Tarım Fuarı Açıldı: İhracatta 76 Ülkeye 70 Çeşit Ürün

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, Denizli'yi, bölgesel bir fuar merkezi haline getirmeye çalıştıklarına dikkat çekerek, "23 bine yakın üyesi ile şehrin en büyük ve en etkin sivil toplum kuruluşu olan Denizli Ticaret Odamızdaki önceliklerimizin başında fuarlarımızın sayısını artırmak geliyor; bunun için, göreve geldiğimiz günden bu yana büyük çaba göstermekteyiz. Bu yöndeki girişimlere de her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.

20'nci kez düzenlenen Denizli Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, EGS Park Fuar Alanı'nda açıldı. Fuarda açıklamalarda bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, Denizli'nin 76 ülkeye 70 çeşit tarım ürünü ihraç ettiğini belirtti. Aynı zamanda konuşmalarını devam eden Aracı, "Odamızla 94 firmamız fuarda stant açarak sektörümüze ve ekonomimize katkı sağladı. Üretimin yılmaz neferleri, Denizli'de boy gösterdi. Ege Tarım Fuarı, üreticilerimizi aynı alanda buluşturdu. Firmalarımız da ürünlerini binlerce ziyaretçinin beğenisine sunma imkanı buldu" dedi.

19-23 Şubat arasında ziyaret edilebilecek fuarın açılışına, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, Denizli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları Şehla Akpınar ve Mehmet Atmacaoğlu, DTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Önal, DTO Meclis Üyesi Öztürk Taştan, DTO 6'ncı Meslek Komitesi Üyesi iş insanı Mehmet Hulusi Ay ve DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin katıldı.

"Denizli, 76 ülkeye 70 çeşit tarım ürünü ihraç ediyor"

Törende konuşan Aracı, Denizli'nin tarımsal varlığının önemini bildiğini ve iyi değerlendirdiğini söyledi. Aracı, "Sektörden biri olarak bugün aranızda bulunmak benim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Denizli Ticaret Odamızdaki önceliklerimizin başında üreticilerimiz ve fuarlarımızın sayısını artırmak geliyor; bunun için, göreve geldiğimiz günden bu yana büyük çaba göstermekteyiz. Ayrıca bu yöndeki girişimlere de her türlü desteği sağlıyoruz. Denizli'mizi, bölgesel bir fuar merkezi haline getirmeye de çalışıyoruz. Şehrimizdeki fuar sayısını da üyelerimizin katıldıkları fuarların sayısını da kısa zamanda birkaç artırmayı başardık. Daha da artırmak için de büyük gayret gösteriyoruz. Denizli'den 76 ülkeye, 70 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. 103 tane su ürünleri tesisimiz var ve denizi olmayıp da denizi bulunan ülkelere balık ihraç eden bir şehir olmakla da gurur duyuyoruz. Denizlili yatırımcılarımız, bu alanda da örnek müteşebbis ruhunun hakkını vermiştir. Denizli'miz aynı zamanda kekik ve leblebi gibi bazı ürünlerde ülkemizin ihtiyacının da neredeyse tamamını karşılamaktadır. Ege Bölgesi'nde, tarımın merkeziyiz! Tarımdan elde ettiğimiz gayrisafi gelirimiz, son 20 yılda 45 kat arttı. Bu başarıda emeği bulunan, katkı sağlayan herkesi kutluyor ve teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'miz, çiftçilerin ülkesidir"

DTO'ya üye olan 94 firmanın fuarda stant açtığını ve fuarın hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Aracı, "Katılımcılarımız ile üyelerimize, yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yıl da her şeye rağmen katılımcı firma sayısı geçen yılın altında kalmadı. Odamızla 94 firmamız fuarda stant açarak sektörümüze ve ekonomimize katkı sağladı. Üretimin yılmaz neferleri, Denizli'de boy gösterdi. Ege Tarım Fuarı, üreticilerimizi aynı alanda buluşturdu. Firmalarımız da ürünlerini binlerce ziyaretçinin beğenisine sunma imkanı buldu. Fuarımıza katılımları ile bizlere olan ilgi ve güvenlerini gösteren üyelerimize, teşekkür ediyoruz. Siz neredeyseniz biz de her daim oradayız. Şehrimize ve sektörlerimize değer katan iş birliğimiz ile çalışmalarımızın, artarak kesintisiz sürmesini diliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Memleketimiz, şu iki şeyin memleketidir: Biri çiftçi, diğeri asker. Biz çok iyi çiftçi ve çok iyi asker yetiştiren bir milletiz' Bunun kıymetini bilmeliyiz" dedi.

Yapılan konuşmaların sonrasında törene katılan protokol üyeleri, Denizli Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarının açılış kurdelesini keserek katılımcıları stantlarında ziyaret etti ve işleri hakkında bilgi aldı; organizasyonun herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Firmalar, konuklarına büyük ilgi gösterdi. - DENİZLİ