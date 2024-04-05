Denizli Ticaret Odası Başkanı, Bayram Alışverişini Esnafımızdan Yapalım Çağrısı Yaptı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, vatandaşa "Bayram alışverişimizi, kentimizdeki esnafımızdan yapalım" çağrısında bulundu.
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın Ramazan Bayramı öncesinde Denizlililere önemli bir çağrısı var... Halktan, bayram alışverişini Denizli'deki işletmelerden yapmasını ve esnafına destek çıkmasını istedi. Başkan Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada "Bayramlarımız, insanımız için ne derece önemli ise esnafımız için bir kat daha önemli Çünkü alışverişin canlandığı ve hızla arttığı bu döneme dair, günler öncesinden hazırlık yapıyorlar. Bayrama özel ürünler ve uygun fiyatla, işlerinin ve emeklerinin karşılığı olan kazançlarını dönemsel de olsa artırmaya çalışıyorlar. Esnafımız bayram hazırlıklarını, bu yıl da tamamladı ve müşterilerini beklemeye başladı. İnsanımız, memleketine bağlıdır. Her gün selam verdiği, kapısını çaldığı komşusunun iyi günde de kötü günde de her daim yanındadır. Her dini bayram öncesi de imkanları dahilinde ev halkının ihtiyacını görüp sevindirmek için bayram alışverişine çıkar; kendi memleketindeki iş yerlerine giderek pazarlığını yapar ve bayramlıklarını tamamlar. Eminim, bu kez de bayram şekerinden aile fertlerinin bayramlıklarına kadar tüm alışverişinde, tercihi bu yönde olacaktır. Ramazan ayımız gibi pazarımız da bayramımız da bereketli olsun. Bayram alışverişimizi, komşularımızdan ve kendi esnafımızdan yaparak onlara destek olalım; bayram sevincimizi ikiye katlayalım. Şunu asla unutmayalım ki birbirimize sahip çıkarsak milletçe çok daha güçlü ve huzurlu oluruz. İhtiyaç duyacağımız her şey, kentimizdeki esnafımızda daha uygun fiyat ve daha iyi bir kalitede mevcut. Aradığımız ne varsa mutlaka kendi şehrimizde, iş yeri ve işletmelerimizde bulabiliriz. Bizzat görerek, seçerek, beğenerek, gönül rahatlığıyla alabiliriz" dedi. - DENİZLİ
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