Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Marble İzmir Fuarı\'nda Denizli firmalarını ziyaret etti

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bu yıl 29'uncusu düzenlenen Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda yer alan Denizlili firmaların standını ziyaret etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşması Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl 29. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tan ve Nilgün Ök ile birlikte fuarda çeşitli incelemeler yaparak, Denizli'den gelen firmaların standını ziyaret etti. Burada firmanın yetkilileri ile bir süre sohbet eden Erdoğan ve beraberindeki heyet, firmaların çalışmalarına dair bilgiler aldı.
"Türkiye ve bölge ihracatına büyük katkılar veriyor"
Tüm sektörlerin fuarlarına katıldıklarının altını çizen Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Bugün burada da özellikle Mermer, Doğaltaş, aynı zamanda Traverten, dünyada cazibe noktası olan Türkiye'mizde fuarlar yapılıyor. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde firmalarımızla da görüşerek, beklentilerimizin olduğunu görüyoruz. Fuarda özellikle nitelikli müşterilerin geldiğini, üyelerimizin söylemesi de bizim için son derece önemli. Bu sektörümüzün hem Türkiye ihracatına, bölge ihracatına çok ciddi katkı verdiğini biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
"731 tane firmayı fuara gönderdik"
2024 yılından itibaren daha yoğun bir şekilde Türkiye'ye ve şehirlerine katkı vermek arzusu içerisinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Biz de sektör çeşitliliğini artırarak fuarlara katılmak istiyoruz. Geçen yıl 731 tane firmamızı birçok sektörle alakalı dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara götürdük. Fuar demek ihracatı artırmak demek. Fuar demek istihdama katkı vermek, üretimi arttırmak demek. Onun için fuarları çok önemsiyoruz. Ticaret Odası olarak da en çok ilgi alanımız içerisinde fuarlar var."
"Doğaltaş Türkiye için çok önemli"
Fuarın dünya için önemli bir konuma geldiğini ve yabancı firmaları da gördüklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, "Doğal taş ve mermer ihracatı Türkiye için son derece önemli. Çünkü doğrudan yüzde 100 katma değer olan bir ürün. Bir de kendi teknolojisini oluşturan bir sektör. Türkiye ihracat olarak bu sene gerek turizmde, gerekçe ihracatta başarılı bir sene olacak. Çünkü artık Avrupa'nın ekonomide durgunluktan çıkmaya başladığını görüyoruz. Amerika coğrafyasının toparlandığını ve çıktığını görüyoruz. İhracatta, dış ticarette dengenin pozitif anlamda ilerlediğini, toparladığını göreceğiz" diye konuştu.
Dünyadan birçok ülkeden fuara alıcıların geldiğini ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Şahin Tin de "İnşaat firmaları ve distribütör olan firmalar geliyor. Biz de buradaki firmalarımıza destek olmak amacıyla katıldık, yanlarında olduk. Katılanlara ve yatırım yapanlara teşviklerimiz var. İnşallah dünyadaki genel ekonomik krizde belirli bir durağanlığa uğraştığımız Türkiye'de aynı şekilde hayırlısıyla, üreticilerimizin daha iyi sonuçlara doğru gireceğine daha fazla üreteceği inancı içerisindeyiz" cümlelerini aktardı.
Firmaların yüzlerinin gülüyor olmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Baktığımızda nitelikli firmalar yer alıyor. Gerçekten bu işin alıcısı ve müşteriler bir araya gelmişler. Firmalarımız güzel. Ürünleri, Denizlili firmalarımızın aslında güzel çeyizleri olarak görüyorum. Hepsini bu fuarda bir arada görme fırsatı da yakaladığımızda şunu gördük; Denizli işlenmiş mermerde Türkiye'de birinci sırada ihracatı yapan. Bizim firmalarımız ürünlerini artık 15-20 sene önceki blok olarak mermer satışları yerine, yurt dışına işlenmiş, katma değerli, fark oluşturacak ürünleri bugün burada sergilemişler." - DENİZLİ
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