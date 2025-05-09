Denizli Ticaret Odası'ndan Londra'ya Önemli Çıkartma - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Ticaret Odası'ndan Londra'ya Önemli Çıkartma

Denizli Ticaret Odası\'ndan Londra\'ya Önemli Çıkartma

Denizli Ticaret Odası, inşaat sektöründe yeni bir adım atarak Londra'da fuar ve iş ziyaretleri düzenledi. 37 firma ile gerçekleştirilen organizasyon, Türk inşaat sektörünün İngiltere pazarına entegrasyonuna katkı sağladı.

09.05.2025 12:38  Güncelleme: 12:41
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Denizli Ticaret Odası (DTO), inşaat sektöründe bir ilke imza atarak Londra'daki fuar ve örnek işletmelere yönelik iş seyahati organizasyonu gerçekleştirdi. DTO'nun üyesi 37 firmanın yer aldığı heyet, sektörel değerlendirme toplantısı ile iş yeri inceleme ziyaretleri yaptı. Başkan Erdoğan, " İngiltere'de 200'ün üzerinde yatırımı bulunan iş insanlarının yanı sıra inşaat ve gayrimenkul uzmanlarıyla da buluştu. Şehrimiz ile İngiltere'nin ve Birleşik Krallık'ın başkenti arasında inşaat sektörüne yönelik önemli bir ticaret köprüsü kurduk." dedi.

DTO, inşaat sektörü için ilk kez Londra'daki büyük yatırımlarla markalara yönelik araştırma ve inceleme etkinliği düzenledi. Sam Ticaret ve Yatırım Danışmanlığı Şirketi'nin (SAM Trade Consultancy Ltd) ev sahipliğinde İngiltere'de İnşaat ve Gayrimenkul Uzmanları Buluşması'nı gerçekleştirdi. DTO üyesi 37 firmanın katıldığı toplantı, Londra'da ve Birleşik Krallık'ta önemli projelere imza atan iş insanı Mehmet İyilikli'nin moderatörlüğünde yapıldı.

Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB - European Turkish Brands Association) Yönetim Kurulu Üyesi ve Öncü Global firmasının kurucusu Ahmet Ferruh Öncü, konuşmasında, küresel ağlara erişimin ve ticari alanda doğru bilgiye ulaşmanın önemini vurguladı. Öncü, "Avrupalı Türk Markalar Birliğimiz, İngiltere ve Avrupa genelinde faaliyet gösteren Türk firmalarının markalaşma süreçlerine katkı sunmasıyla biliniyor. Firmalarımızın satış potansiyelini artırmak, uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırmak ve sektörel tecrübe paylaşımına alan açmak amacıyla etkin bir rol üstleniyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarıyla da sürekli temas halinde; Avrupa'daki Türk girişimciler için güçlü bir bilgi ve network kaynağı konumunda" dedi.

Sunumların ardından, tecrübe ve bilgi paylaşımları ile devam etti. Toplantıya, misafir konuşmacılar olarak uzun yıllardır İngiltere'de oldukça başarılı işlere imza atan Türk iş insanı Futurein Ltd.'den Mehmet Nuri Turudi ile yurt dışında 200'ün üzerinde yatırımı bulunan bir iş insanı Coventry Belediye Meclis Üyesi Prof. Dr. Rois Ali de katıldı. Turudi ve Ali, konuklarıyla sektörel deneyimlerini paylaştı. Her bir konuşmacı, kendi uzmanlık alanlarında, Londra inşaat ve gayrimenkul sektörüne dair güncel bilgileri de aktardı. Soru cevap bölümüyle interaktif ilerleyen toplantının ardından düzenlenen tanışma ve networking etkinliğinde ise katılımcılar arasında doğrudan iş bağlantıları sağlandı.

Programın bir diğer dikkat çeken bölümü de DTO üyelerine özel olarak yapılan Bermondsey Place Projesi Lansmanı oldu. Lead Properties-Berkeley's firmasından Arzu Bakış'ı ziyaret eden heyet, Londra inşaat piyasasındaki güncel uygulamaları yerinde görüp gözlemleme fırsatı buldu. Bakış, projelerinin detaylarını anlatarak İngiltere'de kullanılan yapım teknikleri, malzeme tercihleri ve iş süreçlerinin Türkiye ile farklarını örnek uygulamalarla katılımcılara aktardı. Projenin finansal modeli, satış stratejileri ve bürokratik işleyişi hakkında da bilgiler verdi.

Heyete başkanlık eden DTO Meclis Başkan Yardımcısı Anadolu İnşaat'ın sahibi genç iş insanı Mehmet Taştan, konuşmacılara birer Denizli horozu plaketi takdim ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Heyet, London Construction Week İnşaat Fuarı'na da katılacak.

"İngiltere pazarıyla kurduğumuz bu doğrudan temas, yeni fırsatların kapısını aralayacaktır"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Londra'da gerçekleştirdikleri bu organizasyonun öncü olduğunu ve Türk inşaat sektörünün İngiltere pazarına entegrasyonu açısından önemli bir adım niteliğinde değer taşıdığını söyledi; "Denizlili firmalarımızın uluslararası pazarda daha etkin rol üstlenmesini hedefleyen bu tür girişimlerimiz, önümüzdeki günlerde artarak devam edecek" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, denizli, Ekonomi, Turizm, İnşaat, Londra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Ticaret Odası'ndan Londra'ya Önemli Çıkartma - Son Dakika

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