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Denizlili tekstilciler fuar öncesi bir araya geldi - Son Dakika

Denizlili tekstilciler fuar öncesi bir araya geldi

13.11.2021 11:07
Denizlili tekstilciler fuar öncesi bir araya geldi

Denizli'nin dünyaca ünlü ev tekstili üreticileri, 2022 yılı Mayıs ayında yapılacak ev tekstili ve aksesuarları fuarı öncesi bir araya geldi.

Denizli'nin dünyaca ünlü ev tekstili üreticileri, 2022 yılı Mayıs ayında yapılacak ev tekstili ve aksesuarları fuarı öncesi bir araya geldi.

TETSİAD tarafından düzenlenen üye buluşmalarının Denizli ayağında 2022 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı hazırlıkları gözden geçirildi. İstişare toplantısına TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Bursa Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, TETSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, AK Parti il Başkanı Yücel Güngör ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DENİB Başkanı Memişoğlu, Denizli ihracatının son 17 ayda içerisinde sürekli artış gösterdiğini vurguladı. İhracatta ki yükseliş nedeniyle 2022 yılı ihracat hedeflerini 5 milyon doların üzerine çektiklerini belirten Başkan Memişoğlu, "Geçtiğimiz Eylül ayında 323 milyon dolarla aylık ihracatta bugüne kadar ki en yüksek rekoru kırdık. Geçen yılın 1 Kasım'ı ile bu yılın 31 Ekim'i arasına baktığımızda 4,5 milyon dolar gibi bir ihracat rakamına ulaşmış durumdayız. Yılbaşında 4,2 milyon dolar, 2022 yılı için 5 milyon dolar gibi bir hedef koymuştuk. Artık bu yıl 4,5 milyon doları geçince, sizlerin verdiği güç, enerji ve sistemli çalışmayla önümüzdeki yıl hedefi olarak 5 milyon doların üzerinde görüyoruz. Türkiye'de bornoz ve havlu ihracatının yüzde 90'nı Denizli'den çıkıyor" dedi.

Denizli ihracatını arttırmak için gereken her şeyi yapacaklarını vurgulayan DTO Başkanı Erdoğan da, "Biz Denizli Ticaret Odası (DTO) olarak fuar organizasyonlarını çok değerli ve kıymetli buluyoruz. Biz 2019 yılında Denizli'de, dünyanın dört bir yanına 617 tane firmamızı gerek KOSGEB, gerekse DTO desteğiyle fuarlara götürüyoruz. Geçen ay Denizli'mizde Almanya gıda fuarına 40'a yakın firmamızı götürdük. Önümüzdeki ay İspanya'ya 20'ye yakın firmamız gidecek. Denizli'nin ihracatının artırmak, katma değer sağlamak için gereken neyse yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Denizli, havlu ve bornoz üretimiyle tekstilin ana memleketi olmuş"

Denizli'den övgüyle bahseden TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, "Bembeyaz travertenleri ile dünyada benzersiz bir masal dünyası oluşturan Denizli. Sadece Pamukkale'si ile değil, yeraltı mağaralarıyla, antik dünyaya hükmetmiş tarihi kentleriyle tam bir turizm cenneti. Dokuma kültürü ile kendini ispat etmiş, bu alanda bir dünya markası haline gelmiş Denizli. Özellikle havlu ve bornoz üretimiyle tekstilin ana memleketi olmuş. Denizli, ülkemizin havlu ve bornoz üretiminin yüzde 70'ini nevresim üretiminin yüzde 55'ini gerçekleştirmektedir. 2020 yılında 3.2 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Denizli, bu yıl ki hedefini 4,5 milyar dolar ile ortaya koymuştur. Ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 9. kenti olan Denizli, en son Almanya'da 25 bin metrekareye kurulan fuara 70 firmayla katılarak iddiasını göstermiştir" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Denizlili tekstilciler fuar öncesi bir araya geldi
Denizlili tekstilciler fuar öncesi bir araya geldi
Denizlili tekstilciler fuar öncesi bir araya geldi
Denizlili tekstilciler fuar öncesi bir araya geldi
Denizlili tekstilciler fuar öncesi bir araya geldi

Ev Tekstili, Denizli, İhracat, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizlili tekstilciler fuar öncesi bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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