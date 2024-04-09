Ekonomi

Deprem bölgesi Malatya'da 'Arefe' yoğunluğu

Konteyner çarşılarda yoğunluk yaşanıyor

MALATYA - Ramazan Bayramı Arefesi'nde deprem bölgesi Malatya'da esnaflar için kurulan geçici konteyner çarşılarda yoğunluk yaşanıyor.

6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında yer alan Malatya'da çarşının da yıkılması ile esnaflar, kendileri için yapılan geçici konteyner çarşılarda hizmet veriyor. Ramazan Bayramı öncesi de yoğunluğun yaşandığı geçici konteyner çarşılarda vatandaşlar bayram alışverişi yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan geçici iş merkezinde bulunan esnaflar, yıkılan çarşıda bulunan Şemsiye Sokak hatırasını yaşatma adına konteyner çarşısında Şemsiye Sokak kurdu.

Malatyalıların deprem öncesi Yeni Camii yanında bulunan Şemsiye Sokak'taki bayram telaşını konteyner çarşıda da yaşatma adına böyle bir girişimde bulunduklarını belirten esnaflar, "Deprem öncesi çarşımızın o canlılığını o ruhunu burada yaşatmak istedik" dediler.

Bayram öncesi alışveriş yoğunluğunun da iyi olduğunu ve vatandaşların konteyner çarşıya ilgi gösterdiğini söyleyen esnafların tek temennisi ise Malatya'nın biran önce ayağa kalkması ve çarşının yine o eski günlerine dönmesi.