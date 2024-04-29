Depremde işyerleri yıkılan baba oğul konteyner çarşıda ekmek mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Depremde işyerleri yıkılan baba oğul konteyner çarşıda ekmek mücadelesi veriyor

Depremde işyerleri yıkılan baba oğul konteyner çarşıda ekmek mücadelesi veriyor

Malatya'da meydana gelen depremlerde işyerleri yıkılan baba oğul, konteyner çarşıda çay ve çanta satışı yaparak hayata tutunmaya çalışıyor. Kalıcı iş yeri için ise umutlu bekleyişleri sürüyor.

29.04.2024 10:33
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Deprem bölgesi Malatya'da, işyerleri yıkılan baba oğul konteyner çarşıda ekmek mücadelesi veriyor. İşlerinden memnun olan baba oğul, kalıcı iş yeri için ise gün sayıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kent merkezi Turgut Temelli Caddesi üzerinde faaliyet gösterdikleri iş yerleri ağır hasar alan daha sonrası ise yıkılan 68 yaşındaki Osman Şimşek konteyner çarşıda oğlu ile birlikte hayata tutunmaya çalışıyor.

Şehir merkezi Cumhuriyet meydanında oluşturulan konteyner çarşıda bir yıldan fazla bir süredir babası Osman Şimşek ile birlikte hizmet vermeyi sürdüklerini kaydeden Aydın Şimşek, daha önceleri çerez satışı yaptıklarını depremler sonrası ise çaycılık yapamaya başladıklarını söyledi.

Baba Osman Şimşek ise, depremlerin ardında bir süreliğine kent dışına çıkış yaptıklarını daha sonra konteyner çarşıda yer tahsisi yapılmasıyla birlikte kente dönüş yaparak işlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "İş yeri için konteyner başvurumuz olumlu sonuçlandıktan sonra çay satışı yapamaya başladık. Aynı zamanda çanta satışları da yapıyoruz. Kalıcı işyerleri tamamlanırsa buradan yeni çarşıya geçmeyi düşünüyoruz bu da bizler için çok iyi olur" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Depremde işyerleri yıkılan baba oğul konteyner çarşıda ekmek mücadelesi veriyor - Son Dakika

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