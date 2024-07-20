Depremden etkilenen kentlerin ticaret ve sanayi odaları mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi

Ekonomi

Depremden etkilenen kentlerin ticaret ve sanayi odalarının başkanları, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos'ta sona erecek mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, bir işletmede düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin iş gücüne büyük zarar verdiğini söyledi.

Çinçin, deprem bölgesindeki işletmelerin afetin olumsuz etkinlerine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.

Mücbir sebep halinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini dile getiren Çinçin, şöyle konuştu:

"Depremden en çok etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep süresi mutlak surette uzatılmalıdır."

Çinçin, depremden etkilenen illere özel teşvik düzenlemelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen de katıldı.