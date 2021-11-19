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Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor - Son Dakika

Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor

19.11.2021 14:54

Derepazarı mandalinası tezgaha indi.

Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor

RİZE Son yıllarda oldukça rağbet görmeye başlayan Rize'nin Derepazarı ilçesinde yetişen mandalinası Karadeniz Sahil Yolu'ndaki satış tezgahlarına indi.

Yol kenarında kurulan tezgahlarda satışı yapılan Derepazarı mandalinası Türkiye'nin çeşitli yerlerine ve yurtdışına giden insanlar tarafından rağbet götürüyor. Arabalarıyla Karadeniz sahil yolundan geçen vatandaşlar yol kenarından aldıkları mandalinaları İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine götürüyor.

Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan'a giden yabancı vatandaşlarda Derepazarı mandalinasını tercih ediyor. Bu yıl mandalinanın daha kaliteli olduğunu belirten mandalina satıcıları, mandalinanın kilosunu 2,5-4 TL arasında satışa sunduklarını söylediler. Geçen yıl Derepazarı ilçesinde bin ton civarında üretimi yapılan mandalinanın Derepazarı Belediyesi tarafından reçeli yapılarak satışa sunuldu. Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi mandalina, çayın yetiştiği Rize'de ek bir gelir kapısı olarak her geçen gün değerini artırıyor.

"Türkiye'nin en iyi mandalinası"

Derepazarı mandalinasının tadı ve aroması konusunda iddialı olduklarını belirten mandalina satıcısı Burak Yıldırım, "Bu yıl hava şartlarından dolayı çok fazla mandalina olmadı. Fakat mandalinamız kaliteli. Rize mandalinası Türkiye'nin en iyi mandalinası. Şifa konusunda tat konusunda her konuda en iyisi. Bu mandalinayı yediğin zaman bal tadı bekleme! Bu mandalinanın özelliği hafif mayhoş olup ağzını tatlandırması. Mandalina alıcıları genelde yabancılar oluyor. Kazakistan, Özbekistan'dan gelen sürücüler bizden mandalina alıyor. Biz de bu durumdan memnun oluyoruz. İnsanlar farklı ülkelerdeki ailelerine bizim mandalinamızı götürüyor. Satış yapmaya başladığımız ilk yıllarda insanlar Rize mandalinasını pek fazla bilmiyordu. Ama her geçen gün mandalinamız tanınmaya başladı. Geçen yıl mandalina alan adam bu yıl yine gelip mandalina istiyor. Tadını unutamıyorlar. Şimdilik kişiler alıyor. İnşallah ileri ki zamanlarda ihracatını da yaparız" dedi.

Bayburt'tan Rize'ye kardeşini ziyarete gelen Süleyman Şahin, "Rize'nin Derepazarı mandalinası çok güzel gerçekten. Bayburt'a götüreceğiz. Arkadaşlarımıza eşimize dostumuza ikram edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Alan bir daha alıyor"

5-6 yıldan beri Karadeniz sahil yolunda mandalina satışı yapıldığını belirten İbrahim Eren Başoğlu ise "Bu yıl mandalina satışlarına başladık. Mandalina bu yıl az ama daha kaliteli. Çeşitli illere giden vatandaşlar buradan mandalina alıyor. Gürcistan'a, Azerbaycan'a gidenler yolda yemek için ailelerine götürmek için alıyor. İstanbul'a gidenler genelde kasa işi alıyorlar. Önceki yıllarda mandalina alan insanlar yine uğrayıp alıyor. Onlar da biz de memnun oluyoruz bu durumdan. Rize Derepazarı mandalinası son yıllarda tanınmaya başlayan bir mandalina. Bizim mandalinamızın özelliği mayhoş olması" diye konuştu.

Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor
Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor
Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor
Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor
Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor
Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor
Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor
Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor
Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor
Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor
Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor

Derepazarı, Karadeniz, Türkiye, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Derepazarı mandalinası tezgaha indi... Yurt dışından bile alıcı buluyor - Son Dakika
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