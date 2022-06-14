Deri sektörü Kurban Bayramı'ndan 1 milyar TL'lik katkı bekliyor

Deri sektörü, Kurban Bayramı'nda doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle atık derileri sektöre kazandırıyor. Sektör, Kurban Bayramı'ndan yaklaşık 60 milyon dolarlık bir katkı bekliyor.

Türkiye'de her yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 3 milyon hayvan kesiliyor. Atık haline gelen hayvan derileri doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle deri sektörüne kazandırılıyor. Sektör temsilcileri, derilerin zarar görmemesi durumunda deri sektörüne tahmini olarak 60 milyon dolarlık bir katkısının olacağını belirtiyor. Gürsel Deri Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, sektörde kullanılan derilerin yüzde 80'ini ithal derilerin oluşturduğunu kaydederek, "Kurban Bayramı'nda sektöre kazandırılacak deriler ekonomiye bir katkı sağlar" dedi.

"Kurbanın derisi heba olabilir"

Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerinin mutlaka kullanılması gerektiğinin altını çizen Evin, derilerin heba olmaması için gerekenleri açıklayarak "Kurbanı kesen kişi işinin ehli olması gerekir. Deri düzgün yüzülmezse derinin üzerinde delikler veya bıçak kesikleri olabilir. Bu da derinin değerini düşürür, hatta heba olmasına neden olur. Deriyi yüzmek kadar saklanmak da önemlidir. Derinin bozulmaması için tuzlanması gerekiyor. Aksi takdirde deri ziyan olur. Kullandığımız derilerin yüzde 80'i ithal dolayısıyla Kurban Bayramı sektörümüz için bir fırsat. Şimdiye kadar bu fırsatı çok değerlendiremedik ama inşallah biraz dikkatle bu sorunu çözeceğiz. Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerini sektöre kazandırmazsak deriler hem ziyan olacak hem de ekonomiye de katkı sağlanamayacak" diye konuştu.

Evin, "Derileri toplayan kuruluşların derileri toplaması yetmiyor. Hem ihalesinde hem de satılırken değerinde bir fiyat verilmelidir. Ülkemizdeki deriler sektörümüze yetmiyor. Bu yüzden derileri ithal etmek durumunda kalıyoruz. Kurban Bayramı'nda kesilen deriler çok fazla ziyan oluyor. Geçen sene Kurban Bayramı'nda Türkiye'de 2 milyona yakın hayvan kesildi. Bu sene bu rakamı geçeceğimizi düşünüyoruz. Bu hayvanlar kesildiği zaman deri ziyan görmezse ülke ekonomisine 60 milyon dolar civarında bir katkısı olacaktır. Ancak derisi yüzüldükten sonra zarar gördüğü için 25 milyon dolarlık bir katkısı oluyor" dedi.

"Ukrayna deri konfeksiyon ihracatının yüzde 25'ini kapsıyor"

Deri sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin başında gelen Ukrayna ve Rusya'nın savaş halinde olmasının sektörü oldukça etkilediğini belirten Evin, "İhracatımızın yüzde 80'i Rusya, Ukrayna ve eskiden Sovyetlere bağlı olan ülkelere yapılıyor. Ukrayna deri konfeksiyon ihracatının neredeyse yüzde 25'ini kapsıyor. Maalesef Ukrayna ve Rusya'nın savaşması bizi olumsuz bir şekilde etkiledi. Rusya ve Ukrayna'da yerleşik olarak mağazacı olan Türk dericilerimiz var. Ukrayna'daki Türk dericilerinin bir çoğunun mağazası yıkıldı. Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapanlara, gerçekleştirdikleri ihracat kadar kredi verilmelidir" dedi.

"ABD ve Kanada'ya yaptığımız ihracatta artış var"

Deri konfeksiyon sektörünün yaptığı ihracatlarını belirli ülkelere yapıldığını dile getiren Evin, Rusya-Ukrayna savaşının sektörü alternatif pazar arayışına yönelttiğini belirterek, "Hem soğuk ülke olacak hem deriyi sevecek hem de o ülkedeki alım gücü yüksek olacak. Hepsinin bir arada olduğu ülkeler çok az. ABD ve Kanada'ya yaptığımız ihracatta artış var. Ayrıca Avrupa'dan Almanya ve Fransa başta olmak üzere ihracat yaptığımız ülkeler bulunuyor. Ancak dünyada deriye karşı bir anti propaganda oluşturuluyor. Sanki biz hayvana zulüm ederek derisini alıyoruz. Ancak biz etinin yenileceği için kesilen hayvanın derisini alıyoruz ve bu sayede atığın önüne geçiyoruz. Deri sektörü geri dönüşümü olan bir sektör" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL