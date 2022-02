Deri sektörü, Rusya'ya katma değerli ihracatı artıracak

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, deri ve deri mamulleri sektörünün bu yıl Rusya'ya 200 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Bu yılı geçen seneye göre daha iyi kapatacağız. İstediğimiz adetler olmadığı için daha katma değerli ürünler satmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TDKD'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılına 2 milyar doların üzerinde ihracat hedefiyle başlayan deri ve deri mamulleri sektörü, yeni dönemde de bu hedefe yönelik çalışmalarına devam ediyor. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektör, Rusya'da düzenlenen CPM Fuarı'na 25 firma ile katılım gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDKD Başkanı Gözmen, Rusya'nın sektör için önemli bir pazar olduğunu, CPM Fuarı'nın da bölgeye yapılan ihracatı daha da artırmak adına önem taşıdığını kaydetti.

Gözmen, 25 firma ile Rusya'daki sektörün en önemli fuarlarından biri olan CPM'e katılım sağladıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fuar, pandemi sonrası eski günlerine dönmeye başladı. Deri ve deri mamulleri sektörü olarak 2021 yılında Rusya'ya 137 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde Rusya'ya ihracatta yüzde 34,8 oranında artış yakaladık. 2022 hedefimiz ise 200 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmek. CPM ve Antalya'da düzenlediğimiz Leather & Fur Fashion etkinliğimiz, Rusya'ya olan ihracatımızın gelişmesinde büyük bir öneme sahip. Bu sene sektörümüzün büyük destekleri ile düzenlenmeye başlayan IFCO Fuarı'nın da sektöre büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz. Sektör olarak en büyük pazarımız Rusya, sonrasında ise Amerika geliyor. Rusya'da deri sektöründe yüzde 20 pazar payımız var. Amerika ise bu yıl en fazla artış yakaladığımız pazarlardan biri."

"Bu yılı geçen seneye göre daha iyi kapatacağız"

Sektör olarak 2022 yılı sonunda 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildiren Gözmen, "Deride dünyada rakibimiz olduğunu düşünmüyorum. Bu yılı geçen seneye göre daha iyi kapatacağız. İstediğimiz adetler olmadığı için daha katma değerli ürünler satmaya çalışıyoruz. Daha çok koleksiyona önem veriyoruz. Türkiye'nin tabakhane, baskı olarak çok büyük avantajı var. Bunu ne Ruslar ne İtalyanlar yapabiliyor. Ayrıca, trendler en çok deride değişiyor. Tüketimi az olan ve dayanıklı olan bir ürün olduğu için sürekli yenilikler yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TDKD Başkan Vekili Serdar Yavuz da fuarcılığın, istikrar isteyen bir iş olduğunu vurgulayarak, "Her sezonda, her fuarda burada olmamız gerekiyor. Deri ve deri mamulleri sektöründe talep iyi ama her şeyden çok çabuk etkilenen bir sektör. Pandemiden yeni çıkmaya çalışırken Ukrayna-Rusya olayları oldu. Bu alışverişi direkt kesiyor. Sokakta hissedilmiyor ama ticarette direkt hissediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyadan deri satışının çok fazla artığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu durum, özellikle Çin ve Kore'de çok patladı. Influencerler sadece giyip göstermiyor, anlatıyorlar. İnsanlar da firmanın videolarını izleyip ikna olup sipariş veriyor. Eskiden aynı şehirde birbiriyle rekabet eden müşterilerle sorun yaşıyorduk. Şimdi bütün Rusya, Ukrayna ve Kazakistan birbirine rakip oldu. Online olduğu için artık müşteri Kazakistan'dan da, Rusya'dan da alışveriş yapabiliyor. AVM'lerde en ufak metrekaresi olan müşterilerimiz Instagram'daki reels videoları sayesinde en fazla ürün satan müşterilerimiz oldu. Rusya e-ticarette oldukça aktif. Türk dericiler bu noktada çok fazla dahil olmak istemiyor."