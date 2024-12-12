Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da Başladı

Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya\'da Başladı

TDKD tarafından düzenlenen fuar, 14 ülkeden alıcılarla Türk firmalarını buluşturdu.

12.12.2024 14:48
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Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen 13. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, yerli firma temsilcileriyle yabancı alıcıları Antalya'da buluşturdu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuara, 14 ülkeden bine yakın alıcı ve Türkiye'den 68 firma katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, AA muhabirine, deri sektörünün ihracatta yıla yüzde 30'lara varan düşüşle başlamasına karşın yıl sonuna doğru bu oranı yüzde 18'e çekmeyi başardığını söyledi.

Türkiye'nin hedef pazarları olan Rusya ve Ukrayna'daki savaş ortamının sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Karaca, ABD başta olmak üzere farklı pazarlarda ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Karaca, fuarın da sektörün ihracatına önemli katkı sunduğunu kaydetti.

TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül ise Antalya'da düzenlenen fuarın sektörde büyük bir enerji yarattığını ifade etti.

Bu yıl ihracatta düşüş yaşadıklarını ancak fuarda alınacak siparişlerle gelecek yıla daha umutla gireceklerini dile getiren Sarıgül, "Hem firmalarımızı hem de müşterilerimizi daha motive etmek, daha dinamik tutmak için fuarı ısrarla devam ettiriyoruz. Her fuarda 5 bin civarında yeni modelimiz sergileniyor. Fuarda 2025'in siparişlerini alacağız. Gelecek yılın ihracat hedeflerini tutturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Fuarda öğrencilerin deri tasarımları sergilendi

Fuarda, İDMİB tarafından düzenlenen 6. Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nda birinci olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü'nden Melike Dolan ve ikinci olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Aleyna Mizgin Toprak'ın tasarladığı deri ürünler sergilendi.

Dolan, 9 parça eserinin fuarda yer aldığını belirterek, kendileri açısından güzel bir tecrübe kazandıklarını söyledi.

Toprak da fuarda 8 parça eserini sergilediğini kaydetti.

Deri konfeksiyon ve saraciye ürünlerin sergilendiği fuar, 15 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da Başladı - Son Dakika

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