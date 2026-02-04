Dev bir marka daha Türkiye\'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların yükselişi sürerken, Chery'nin Avrupa için ayrı bir marka olarak konumlandırdığı OMODA da Türkiye'ye giriş yaptı. OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri, Çin'in Wuhu Limanı'ndan gemiye yüklenerek Türkiye'ye doğru yola çıktı. Düzenlenen sevkiyat töreniyle birlikte OMODA'nın Türkiye'deki resmi lansman süreci de fiilen başlamış oldu.

Bu adım, aynı zamanda Türkiye'de bir yılı aşkın süredir faaliyet gösteren JAECOO markası için de yeni bir dönemi işaret ediyor. Önümüzdeki süreçte OMODA ve JAECOO, Türkiye pazarında çift markalı birleşik bir stratejiyle faaliyetlerini sürdürecek.

KAYAR EKRANLI OMODA 7 DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'ye doğru yola çıkan modeller arasında yer alan OMODA 7, daha önce JAECOO Türkiye'nin birinci yıl etkinliğinde sergilenmişti. "Art in Motion" tasarım felsefesiyle geliştirilen model; X formundaki ön yüzü, çerçevesiz parametrik ızgarası, LED farları, coupe tarzı tavan çizgisi ve 3D LED stoplarıyla öne çıkıyor.

İç mekânda ise segmentinde fark yaratan 15,6 inçlik Star-Track kayar ekran dikkat çekiyor. Ekran, basit bir el hareketiyle sürücü ve ön yolcu arasında kayarak bilgi ve eğlence kullanımını daha esnek hale getiriyor.

OMODA 7'nin teknik özellikleri şu şekilde:

Uzunluk 4660 mm, genişlik 1875 mm, yükseklik 1670 mm, aks mesafesi 2720 mm.

1.6 turbo motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sunulan model, 145 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor.

0–100 km/s hızlanması 10,4 saniye olan aracın karma yakıt tüketimi 7,3 litre, bagaj hacmi ise 614 litre.

YENİLENEN OMODA 5 DE GELİYOR

OMODA 7 ile birlikte Türkiye'ye doğru yola çıkan yenilenen OMODA 5, markanın "Art in Motion" tasarım dilini sürdürüyor. Sanal dünyadan ilham alan elmas desenli matris ızgara, modele daha fütüristik bir görünüm kazandırıyor.

Modelde 7 hava yastığı ve 19 adet gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) bulunuyor. İç mekânda 12,3 inçlik dijital gösterge ekranı ve 12,3 inçlik multimedya ekranı yer alıyor.

OMODA 5'in teknik verileri ise şöyle:

Uzunluk 4447 mm, genişlik 1824 mm, yükseklik 1588 mm, aks mesafesi 2610 mm.

145 beygir güç ve 275 Nm tork üreten motor, 0–100 km/s hızlanmasını 10,1 saniyede tamamlıyor.

Karma yakıt tüketimi 7 litre olan aracın bagaj hacmi 372 litreden başlayıp koltuklar yatırıldığında 1149 litreye kadar çıkıyor.

TÜRKİYE'DE YENİ DÖNEM

OMODA'nın sevkiyatla birlikte başlattığı bu süreç, Çinli markaların Türkiye otomotiv pazarındaki etkisinin daha da artacağının sinyali olarak değerlendiriliyor. OMODA ve JAECOO'nun çift markalı stratejisiyle Türkiye'de nasıl bir satış ve konumlanma başarısı yakalayacağı ise önümüzdeki aylarda netleşecek.