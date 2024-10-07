Koronavirüs sürecinin ardından ekonomik problemleri aşamayan havayolu sektörü hala iflas problemleriyle karşı karşıya geliyor. Son yapılan araştırmalara göre pandeminin ardından en çok iflas eden sektörlerin başında ulaşım geliyor. Koronavirüs sonrası girilen pandemi sürecinde evlere kapanan insanlar seyahat ve tatil planlarından uzun süre vazgeçti.
Yaşanan bu süreçte müşterilerinin çoğunu kaybeden ABD merkezli havayolu şirketi Spirit Airlines'ın başı mali sıkıntılarla dertte.
Wall Street'te yer alan habere göre, 21 Ekim'e kadar tahvil sahiplerine 1.1 milyar dolar ödeme yapması gereken şirket olası iflası için tahvil sahipleri ile görüşme yapmayı planlıyor. İflas dedikodularının yayılması üzerine şirketin hisseleri borsada dibe çöktü.
Son Dakika › Ekonomi › Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu - Son Dakika
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