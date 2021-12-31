Üye Girişi
'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor - Son Dakika

'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor

31.12.2021 10:43

'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyorANKARA Ankara'da market işleten Ahmet Arar, "Biz paranın değil bu milletin kölesiyiz" diyerek ekonomiye destek amacıyla marketindeki her şeyi maliyetine satıyor.

'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor

ANKARA Ankara'da market işleten Ahmet Arar, "Biz paranın değil bu milletin kölesiyiz" diyerek ekonomiye destek amacıyla marketindeki her şeyi maliyetine satıyor.

Sincan'a bağlı Yenikent semtinde market işletmeciliği ile uğraşan Ahmet Arar, dolar yükselirken zam yapan ancak düşünce indirim yapmayan toptancılar ve zincir marketlere inat marketindeki tüm ürünleri geliş fiyatından satmaya başladı. Marketin girişine "Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bugün her şeyi geliş fiyatına satıyoruz. Biz paranın değil milletin kölesiyiz" pankartı asarak çalışmasını duyuran Arar, alışveriş yapanların aldığı ürünleri kasada okutuyor, sonrasındaysa kar marjını düşürerek geliş fiyatından satıyor. Aynı zamanda bölge halkına yardım faaliyetleri de yapan Arar, yetimlere, çalışamayacaklara el uzatıyor, kiralarını ve faturalarını ödüyor, işsizlere iş buluyor.

"Doları bahane edip malı yüksekten veren toptancılar fiyatları aşağıya çekmiyor"

Yaptığı çalışmayı İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Arar, doların düşmesine rağmen fiyatları aşağıya çekmeyen toptancılara inat olarak bu çalışmaya başladığını ifade ederek, "Dolar son 2-3 ayda iki katına çıktı. Aynı zamanda geçen haftalarda yarı yarıya düştü. Doları bahane edip de malı yüksek fiyattan veren toptancılar şu anda halen fiyatlarını aşağıya çekmiyorlar. Biz de bunu pahalı satmaktansa hem gıda sektörünü elinde tutan zincir marketlere bir nebze de olsa kendi çapımızda darbe vurabilmek için bütün ürünleri gücümüz yettiğince geliş fiyatına satmaya çalışıyoruz" dedi.

"Biz paranın değil milletin kölesiyiz"

Durumu kötü olan insanları görüp duyarsız kalmak istemediklerini, bundan dolayı kendi mücadelelerini başlattıklarını söyleyen Arar, "Şu kapıdan girip ekmek alamayan insanlar var. Onları görünce de duyarsız kalmak olmuyor. Biz de kendi mücadelemizi başlatalım dedik. Daha sonrasında mahalle esnafından baya destek gördüm. Onlar da başlattılar. Olabildiğince mahallemize yardım ediyoruz, gücümüz buna yetiyor. Ucuza dağıtalım istedik, bu şekilde bir kampanya başlattık. Biz paranın değil milletin kölesiyiz. Bizim için önemli olan hayır duası. Ülkedeki birçok piyasa büyük iş adamlarının, zincir marketlerin elinde. Bunlar istediği zaman fabrikalardan yüzlerce tırlık malzemeyi alıp stoklayıp istediği malzemenin fiyatını tavana da dibe de çekebiliyorlar" diye konuştu.

"Büyük marketlerden daha iyi bence"

Markete alışveriş yapmaya gelen mahalle sakini Yaşar İnan ise Ahmet Arar'ın faaliyetlerini değerlendirerek, "Güzel bir çalışma olmuş gerçekten de. Diğer marketlere nazaran çok da hoşuma gitti. Böyle bir çalışma yaptığı için önce market sahibi çok tebrik ediyorum. Fiyatlara baktık fiyatlar da çok uygun, çok güzel. Büyük marketlerden daha iyi bence. Ben bakkalı daha çok tercih ediyorum. Marketimizin böyle bir şey yapması daha çok hoşuma gitti" sözlerini kullandı.

Ahmet Arar, protestosunu marketindeki tüm ürünler tükenene ve toptancılar fiyat düşürene kadar sürdürmeye devam edecek.

'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor
'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor
'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor
'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor
'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor

YORUMLAR
500

alışveriş, Sincan, Ankara, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor - Son Dakika Ekonomi


İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede! İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!         
11:44
CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya! CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!         
11:35
Mahkum'un son bölümünde neler oldu? Barış'a gizemli zarfları kim gönderiyor? Mahkum'un son bölümünde neler oldu? Barış'a gizemli zarfları kim gönderiyor?         
11:26
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi         
08:44
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58

Son Dakika Haberleri
11:43 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!
11:30 Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor
11:26 Mahkum'un son bölümünde neler oldu? Barış'a gizemli zarfları kim gönderiyor?
11:22 Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde
11:21 Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor
11:20 Yılın son gününe yükselişle başlayan dolar şu saatlerde 13,28'den işlem görüyor
11:17 Dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasında 2 Türk de var! İşte o isimler ve ilk 10!
11:17 Camdaki Kız 26. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar
10:55 Yılbaşı gecesi televizyonlarda neler var? Hangi kanalda, ne izleyeceğiz?
10:53 Derse geç kalan öğrencisini her gün cetvelle döven öğretmen, gerçeği öğrenince yıkıldı! Ağlatan hikaye yeniden gündemde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 11:52:14. #1.12#
SON DAKİKA: 'Devletimizin ve milletimizin yanındayız' diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement