DFDS, KRONE ile 450 Yeni Treyler Aldı

Ekonomi

Taşımacılık ve lojistik şirketi DFDS, KRONE ile işbirlikleri kapsamında filosuna 450 adet yeni treyler ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine daha yüksek kapasiteyle hızlı ve verimli hizmet sunma vizyonuyla hareket eden DFDS Türkiye Lojistik, yatırımlarına devam ediyor.

DFDS, römork ve treyler üretimi şirketi KRONE'den 450 adet yeni treyler teslim aldı. KRONE'nin İzmir Tire'deki fabrikasında gerçekleşen törene, DFDS İcra Kurulu Lojistikten Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Lojistik İş Birimi Başkanı Martin Gade Gregersen, DFDS Başkan Yardımcısı ve Türkiye Lojistik Başkanı Jeppe Vestrup Skivild, KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy, KRONE Yetkili Satıcısı Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Yüncü ve her iki şirketten yetkililer katıldı.

Bu yatırımla, Türkiye'de kara taşımacılığına giriş yapan DFDS'in filosundaki toplam treyler sayısı 3 bin 850'ye yükseldi.

"KRONE ile uzun yıllara dayanan bir işbirliğimiz var"

Açıklamada, teslim törenindeki görüşlerine yer verilenlerden Martin Gade Gregersen, KRONE ile aralarında uzun yıllara dayanan bir işbirliği bulunduğunu belirterek, "DFDS olarak, KRONE treylerlerin kalitesine ve dayanıklılığına büyük bir güven duyuyoruz. Türkiye'de kara taşımacılığına giriş yapmamızın hemen ardından yaptığımız bu yatırım da KRONE ile işbirliğimizin sağlamlığını bir kez daha kanıtlıyor ve gelecekte de bunu geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Jeppe Vestrup Skivild da müşterileri memnuniyeti ve sürdürülebilir yüksek hizmet kalitesinin kendileri için her zaman öncelikli olduğunu, bu doğrultuda Avrupa pazarlarına ulaşmak isteyen Türk firmalarına daha hızlı ve verimli hizmet sunmalarını sağlayacak yatırımları yapmaya kararlı olduklarını, gelişmiş lojistik altyapıları ve büyüyen filoları sayesinde hizmet kalitelerini yükselterek, Türkiye'deki müşterilere sağladıkları desteği daha da artıracaklarını vurguladı.

Semih Pala ise iki küresel firmanın arasındaki işbirliğinin devam etmesinden büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"KRONE ve DFDS, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da yıllardır güçlü bir işbirliği yürütüyor. DFDS'in operasyonlarına katkıda bulunmaya ve taşımacılık sektöründe yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz. Türkiye; deniz, kara ve demiryollarını birleştiren multimodal taşımacılık altyapısıyla, uluslararası ticaret yollarında kilit bir rol üstleniyor. Sanayi üretimi artan, ihracatı büyüyen Türkiye'nin ihracat taşımacılığı gücüne destek vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği sayesinde, hem Türkiye'nin hem de global lojistik sektörünün gelişimine değer katmaya devam edeceğiz."

Kartal Erköy, Tire fabrikasında üretilen "Mega Liner" treylerlerin modern lojistik operasyonların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığına işaret ederek, "Bu teslimat, KRONE'nin kalite ve müşteri odaklı yaklaşımının bir göstergesi. DFDS, Türkiye'de kara taşımacılığına adım atarken yanlarında bulunmak bizim için mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.