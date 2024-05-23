Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde Kaçak Elektrik Tüketimine Karşı Mücadele Ediyor

Ekonomi

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik tüketimini önlemek için yoğun bir mücadele veriyor. Sürdürülebilir enerji dağıtımı hizmeti ve adil kullanım için çalışmalarını sürdüren şirket, son olarak sadece 2024 yılı içerisinde 2 bin 155 kayıt dışı trafonun tespit edildiği Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde çok sayıda yeni kaçak trafo tespit etti. Toplam gücü 660 KVA olan trafoların 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabileceği belirlendi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise borç nedeniyle haciz işlemi yapılmak istenen trafoları vermek istemeyen köylüler, jandarmaya direnerek Dicle Elektrik ekiplerini engelledi.

Dicle Elektrik, kırsal bölgelerde ve tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik tüketimiyle mücadelesini sürdürüyor. Tarımsal sulama sezonu olması ve bu alanlarda kaçak tüketimin artması üzerine havadan dron ve karadan mobil ekipler vasıtasıyla gerçekleştirilen kontrollerde, bölgenin dört bir yanında kaçak trafolar tespit edilmeye devam ediyor.

Gübre deposundan kayıt dışı trafo çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) regülasyonları doğrultusunda hizmet vermeyi sürdüren Dicle Elektrik'in kaçak ekipleri, sadece 2024 yılı içerisinde 2 bin 155 kayıt dışı trafonun tespit edildiği Şanlıurfa'da, traktör römorkunda gübre deposuna gizlenmiş vaziyette kullanılan bir kayıt dışı trafo daha tespit etti. Ekiplerin Akçakale ilçesine bağlı kırsal Şanlı Mahallesinde tespit ettiği 250 KVA gücündeki kayıt dışı trafonun 100 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu belirlendi.

Toprağa gömülü trafo belirlendi

Havadan dron ile yapılan kontroller sırasında ise Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Kırbalı Mahallesinde pamuk sulamasında kullanılmak üzere toprağa gömülen 250 KVA gücünde bir trafo belirlendi. Toprağa gömülen trafonun üzerinin ise serpilen toprakla örtülerek havadan da görünmesinin engellenmeye çalışılması dikkat çekti.

Kaçak trafolara savcılık talimatıyla el konulabiliyor

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gellegöç Mahallesinde dron ile yapılan kontroller sırasında, traktör römorkuna yüklenmiş ve bu şekilde kullanılmakta olan kayıt dışı trafo tespit edildi. Trafo sahipleri, görüldüklerini fark edince kaçak trafoyu dakikalar içinde traktöre takarak hızla kaçırdı. Kaçırılan trafonun 160 KVA gücünde olduğu ve buğday tarlasının sulanmasında kullanıldığı belirlendi.

Dicle Elektrik ekipleri, kaçak tespit tutanağı düzenleyerek 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek toplam 660 KVA gücünde olan bu trafolara el konulabilmesi için çekilen görüntüleri de delil olarak sundu. Şirket avukatları ise el koyma kararı alınması için savcılığa başvuruda bulundu.

Güvenlik önlemi alan jandarmaya da direndiler

Dicle Elektrik, kaçak tüketimin yanı sıra yıllardır ödenmeyen elektrik bedellerini tahsil etmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kavaközü, Mahmutlu ve Çukurca köylerinde yıllardır biriken borçlarını ödenmeyen tarımsal sulama abonelerine ait 5 trafo için haciz kararı çıkarıldı. Bunun üzerine haciz memurları, avukatlar ve Dicle Elektrik ekipleri, jandarmanın aldığı tedbirler eşliğinde bu köylere gitti. Vatandaşlar jandarmaya da direnerek trafoları vermek istemedi. Cep telefonlarına da yansıyan olayda 3 trafoya haciz işlemi uygulandı.

Yetkililerden kaçak elektrik kullananlara uyarı

Dicle Elektrik yetkilileri, kayıt dışı trafo ile kaçak elektrik kullanılmasının şebekeyi olumsuz etkilediği kadar ülke ekonomisine de ciddi biçimde zarar verdiğini hatırlatarak, "Şirketimiz mevcut imkanları ile her şartta kaçak elektrik kullanımını tespit edecek durumdadır. Kaçak elektrik tüketmek için kayıt dışı trafo kullananların, yakalanarak cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için trafolarını kayıt altına almak üzere en yakın Dicle Elektrik merkezine başvurmalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA