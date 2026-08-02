Didim'de Termal Su Bulundu - Son Dakika
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Didim'de Termal Su Bulundu

Didim\'de Termal Su Bulundu
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Didim'de Halit Temiz, 750 m derinlikte termal su bularak turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde turizm tesisi kurmaya gelen bir iş adamı, bölgedeki turizmin sadece birkaç ayla sınırlı olduğunu görünce tüm turizmcileri ve ilçeyi heyecanlandıran bir projeye imza attı. Aynı zamanda jeoloji mühendisi olan Halit Temiz'in yaklaşık 5 yıllık mücadelesi sonuç verdi. Didim'de 750 metreden saniyede 50 litre debiye sahip, kaplıca amaçlı kullanılabilecek termal su çıkarıldı. İlçede ilk olma özelliği taşıyan bu termal su sayesinde turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere farklı alanlarda yatırımları bulunan iş adamı Halit Temiz, 2020 yılında turizm alanında yatırım yapmak amacıyla Didim'e geldi. İlk etapta fizibilite çalışması yapan Temiz, bölgede turizm sezonunun yalnızca birkaç ayla sınırlı olduğunu görünce yatırımını sağlık ve termal turizmine yönlendirmeye karar verdi.

Hayalini bölgedeki turizmcilerle paylaşan ve aynı zamanda jeoloji mühendisi olan Halit Temiz'e birçok kişi, "Sen deli misin? Burada termal su ne arar, boşuna uğraşma" diyerek bunun sonuçsuz kalacağını söyledi. Ancak hayalinden vazgeçmeyen Temiz, yaptığı araştırmaların ardından gerekli izinleri alarak Fevzipaşa Mahallesi'nde sondaj çalışması başlattı. Açılan 750 metrelik kuyudan saniyede 50 litre debiye sahip termal özellikli sıcak su çıkarıldı.

"Sağlık Bakanlığı endikasyon raporu verdi"

HT-1 adı verilen kuyudan elde edilen termal su, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından tıbbi kullanım açısından uygun bulundu. Yüksek mineral içeriğine sahip termal suyun, ilçede termal ve sağlık turizmi alanında değerlendirilerek Didim'de turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

"Herkes faydalansın istiyorum"

Türkiye'de turizm sektörünün en önemli sorunlarından birinin, turizmin yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret görülmesi olduğunu belirten Halit Temiz, "Biz Didim'de otel yatırımı yapmayı planladık. Turizm Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler ve piyasa araştırmaları sonucunda Didim'de turizmin yalnızca yaz aylarında 2-3 ay sürdüğünü gördük. Bu durumun otel yatırımı açısından yeterince rantabl olmayacağını değerlendirerek turizmi 12 aya yayacak termal ve sağlık turizmi yatırımı yapmaya karar verdik. Ben aynı zamanda jeoloji mühendisiyim. Gerekli izinleri aldıktan ve ÇED süreçlerini tamamladıktan sonra bu alanda kuyu açtık. 750 metrede saniyede 50 litre termal su elde ettik. Gerekli testler yapıldı. Sağlık Müdürlüğü'nün aldığı numuneler analiz edildi. Bu su için Sağlık Bakanlığı tarafından 'Kaplıca amaçlı kullanılabilir' raporu verildi. Bu kuyudan elde edilen suyu isteyen işletmelerle paylaşacağız. Biz de kendi termal tesisimizi kuracağız." dedi.

Halit Temiz, hedefinin Didim'de turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Bölgenin mevcut deniz turizmine ek olarak termal turizm yatırımlarıyla yılın dört mevsimi ziyaretçi çekmesi hedeflenirken, bunun ilçe ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Termal, Turizm, Didim, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Didim'de Termal Su Bulundu - Son Dakika

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