Dijital Benim İşim Projesi: 43 Milyon Lira Sosyal Değer - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Benim İşim Projesi: 43 Milyon Lira Sosyal Değer

MEB ve Vodafone Vakfı'nın projesi, 20 ilde 35 bin kadına dijital eğitim vererek 43 milyon lira sosyal değer yarattı.

19.09.2024 12:18
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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi 4 yılda 43 milyon lirayı aşkın sosyal değer elde etti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, kadınları ekonomik ve sosyal hayata kazandırmaya devam eden projede bugüne kadar 20 ilde 35 bine yakın kadın kursiyere dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verildi.

Projenin etkisini ölçmek için hazırlanan sosyal etki analiz raporuna göre, bu eğitimlerle 43 milyon lirayı aşkın sosyal değer elde edildi.

Dijital Benim İşim projesi kapsamında dijital okuryazarlık katılımcılarındaki en büyük değişim yaklaşık yüzde 44 ile bilgi ve becerilerindeki artış oldu. Projede görev yapan eğiticiler dijital okuryazarlık kursiyerlerindeki en büyük değişimin yüzde 67 ile dijitalleşmenin önemine dair farkındalık başlığı altında yaşandığını belirtti. Diğer yandan, dijital pazarlama kursiyerlerinin gözünden kendilerindeki en büyük değişim yüzde 43 oranında dijital pazarlama konusundaki bilgi ve becerilerindeki artış olurken ikinci en yüksek değişim yüzde 32 ile iş geliştirmeye yönelik motivasyon alanında oldu.

Eğiticiler, dijital pazarlama kursiyerlerindeki en büyük değişimin yüzde 75 ile destekleyici ilişkiler ve yüzde 70 ile özgüven ile dijitalleşmenin önemine dair farkındalık alanlarında yaşandığını belirtti. Projenin eğiticiler üzerinde de etkisi oldu. Buna göre, hem dijital pazarlama hem de dijital okuryazarlık eğiticilerinde en yüksek değişim bilgi, beceri ve yetkinlik gelişimi başlığında gerçekleşti.

Analiz kapsamında Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması finalistleriyle yapılan görüşmeler, yarışmanın itibar kazanma, özgüvenin güçlenmesi, planlama ve istikrarlı çalışma motivasyonu, iş büyütme, satış ve takipçi artışı gibi alanlarda olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu.

Verilen eğitimlere bu yıl ayrıca "Dijital Dünyaya Giriş" seminerleri eklendi. Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadınların iyi olma hallerine katkı sağlanması amacıyla bölgenin koşullarına uygun olarak geliştirilen seminer, halk eğitimi merkezleri ve konteyner kentlerde kadınlarla buluştu. 8 binin üzerinde kadına ulaşılan seminerlerle kadınların gündelik hayatlarında kullanabilecekleri dijital araçlar hakkında bilgi verildi.

Katılımcıların en büyük gelişimi, yüzde 19 oranında bankacılık işlemlerini dijital araçlar üzerinden yapabilme konusunda olurken, cep telefonu ve internet üzerinden satış yapabilme başlıklarında ise yüzde 18'lik artış yaşandı.

"Dijital Benim İşim Projesi Sosyal Etki Analizi" kapsamında uygulanan Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI) metodolojisi, sosyal temelli projelerin yarattığı sosyal değerin hesaplanması için kullanılıyor. SROI yolu ile değişim, bu değişimi yaşayan ya da ona etki eden paydaşları kapsayacak şekilde hesaplanıyor. SROI analizinde, saha çalışmaları yolu ile paydaşlar üzerinde yaratılan sosyal değişimi anlamak hedefleniyor ve bu değişimin, finansal değerler kullanılarak yansıtılması yolu ile değişimin hikayesi anlatılmaya çalışılıyor.

"Kursiyerlerimizin mesleki, sosyal, kültürel olarak geliştirilmesi amacıyla projeler yürütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, "Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim" anlayışıyla çalıştıklarını bildirdi.

Mete, "Bünyemizde Türkiye genelinde faaliyet gösteren 1000 halk eğitimi merkezi ve 31 olgunlaşma enstitüsünde 3 bin 741 adet yaygın eğitim kurs programıyla örgün eğitimin içinde veya dışında kalan bireylere yönelik açılan genel, mesleki ve teknik alanlardaki kurslar ve diğer faaliyetlerle hayat boyu öğrenme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca paydaşlarımızla, kursiyerlerimizin mesleki, sosyal, kültürel olarak geliştirilmesi amacıyla çeşitli projeler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Vakfı ile hayata geçirdikleri Dijital Benim İşim Projesi'nin de dijital dünyanın gücünü, kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere kamu ve özel sektör birlikteliğinin başarılı örneklerinden olduğunu kaydeden Mete, "Proje kapsamında eğitim verdiğimiz on binlerce kadının dijital alanda farkındalığının, bilgi ve becerilerinin artmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu faydanın kadınların özgüvenine, motivasyonuna da yansıdığını görmek çok kıymetli." açıklamasında bulundu.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, amaç odaklı bir şirket olarak, dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsaması için çalıştıklarını belirtti.

Süel, "Dijital Benim İşim de bu vizyonla hayata geçirdiğimiz bir proje. Temel amacımız, kadınları dijital dünyayla tanıştırarak onlara dijital okuryazarlık becerileri kazandırmak, kadınların sosyal hayatta güçlenmelerini sağlamak ve onları potansiyel dijital iş olanaklarıyla buluşturmak. Bu projeyle bugüne kadar 20 ilde 35 bine yakın kadına dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verdik." ifadelerini kullandı.

Projelerinin etkisini de düzenli olarak ölçümlediklerini aktaran Süel, şu değerlendirmede bulundu:

"Son dönem sosyal etki raporumuza göre, projemiz kadınların yalnızca dijital bilgi ve becerilerini artırmıyor, aynı zamanda özgüven ve motivasyonlarının artmasında, dijital dünyanın önemine dair farkındalık kazanmalarında ve destekleyici ilişkiler geliştirmelerinde önemli rol oynuyor. Diğer yandan, projeye yaptığımız her 1 liralık yatırımın geçen döneme kıyasla 1,5 katına çıkarak 14 liranın üzerinde değer yarattığını gördük. Tüm veriler, proje hedeflerine uygun ve yüksek etkili sonuçlar elde edildiğini gösteriyor. Vodafone Vakfı olarak, kadınların yanında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Benim İşim Projesi: 43 Milyon Lira Sosyal Değer - Son Dakika

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