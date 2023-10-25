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Dijital oyun dağıtım platformu Steam, Türkiye'den çekiliyor - Son Dakika

Dijital oyun dağıtım platformu Steam, Türkiye'den çekiliyor

Son Güncelleme: 25.10.2023 12:19

Dünya'nın en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Steam, Türkiye'den çekilme kararı aldı. Platform, 20 Kasım'dan itibaren uygulamadan Türk Lirası ile olan satışları kaldıracak. Satışlar söz konusu tarihten itibaren dolar üzerinden yapılacak. Böylelikle oyunlara yaklaşık yüzde 200 zam gelecek.

Dijital oyun dağıtım platformu Steam, Türkiye pazarı için dikkat çeken bir karar aldı.Platform, 20 Kasım'dan itibaren Türk Lirası ile olan satışlarını kaldıracak.

OYUNLARA YÜZDE 200 ZAM GELECEK

Steam dolar kurunu 2022 yılında 10 TL'ye sabitlemişti. Ancak dijital oyun dağıtımı platformu, 20 Kasım tarihinden itibaren Steam üzerindeki tüm oyunların dolar cinsinden satılacağını hatta mevcut bakiyelerin de dolara dönüşeceğini duyurdu. Böylelikle platform üzerinde bulunan oyunlara yaklaşık yüzde 200 zam gelecek.

"BÜYÜK GÜÇLÜKLER YAŞADIK"

Steam tarafından yapılan açıklamada, "Arjantin ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hale getirdi. Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimle çok sık karşılaştık. Buna ek olarak, bu ülkelerde/bölgelerde sürekli olarak yaşanan kur dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar kaynaklı olarak Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır şekilde tutmakta büyük güçlükler yaşadık. Arjantin ve Türkiye'deki Steam müşterileri için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan Steam kullanıcılarına çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor." denildi.

Türkiye, Steam, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital oyun dağıtım platformu Steam, Türkiye'den çekiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dijital oyun dağıtım platformu Steam, Türkiye'den çekiliyor - Son Dakika
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