Dijital Uygulamalar 2025'te Zorunlu Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Uygulamalar 2025'te Zorunlu Olacak

Hazine, 2025'te tüm mükelleflerin e-Defter uygulamasına geçeceğini, dijital harç ödemelerini başlatacak.

21.12.2024 11:47
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni yılda yürürlüğe girecek düzenlemelerle dijital uygulamalarını daha da yaygınlaştıracak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 2012 yılından bu yana elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlerin e-Defter uygulamasına dahil olmaları zorunlu tutuluyor.

Bu kapsamda yaklaşık 720 bin mükellefin defterleri elektronik ortamda işleniyor.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin tamamı 1 Ocak 2025'ten itibaren e-Defter uygulamasına dahil olacak. Söz konusu mükelleflerin defterleri elektronik ortamda tutulacak.

Yürürlüğe girecek uygulamayla, yaklaşık 1 milyon yeni mükellefin e-Defter tutması öngörülüyor. Bu sayede kağıt, yazıcı ve noter masrafları gibi maliyetlerden tasarruf edilebilecek.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemine dahil olmayan mükellefler, yeni yıldan itibaren vergiler dahil 3 bin lirayı aşan faturaları, 1 Ocak 2026'dan itibaren de tutar sınırı olmadan tüm faturaları elektronik ortamda düzenleyecek.

Yeni yılda gider pusulasının ıslak imza yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine de imkan sağlanacak.

Yurt dışına çıkışta "basılı harç pulu" dönemi sona erecek

Yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde de yeni dönem başlayacak. Buna göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren harcın fiziki olarak pul alınarak ödenmesi uygulaması sona erecek.

Bu yılın sonuna kadar geçerli olan 500 lira üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.

???????Yurt dışına çıkış harcı, Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamalarıyla yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yatırılmaya devam edilecek.

Bakanlıkça, yeni yıldan itibaren yürürlüğe girecek şekilde ticari veya serbest meslek faaliyetleri yönünden mükellefiyeti olanların gerçek hasılatlarının tespitine yönelik vergi güvenlik müessesi de oluşturuldu. Bu mükelleflerin günlük hasılat tutarları, bir ayda 3'ten, bir takvim yılında ise 12'den az olmamak kaydıyla yapılacak yoklamalarla tespit edilebilecek. Düzenleme, kurumlar vergisi mükelleflerine de uygulanacak.

Yoklamalar sonucu, belirlenen hasılatlar üzerinden mükelleflerin beyan ettiği tutarlar kıyaslanacak. Aradaki farkın yüzde 20'den fazla olması durumunda mükellefler izaha davet edilecek. Yoklama yapılacak mükellefleri belirlemek için risk analizleri yapılacak.

Ayrıca, yeni yıldan itibaren mal ve hizmet alanlarına ilişkin gerçek kişilere yapılan ödemeler üzerinden Cumhurbaşkanınca belirlenen sektör ve faaliyet konuları dikkate alınarak vergi tevkifatı yapılması öngörülüyor. Böylece vergi güvenliğinin sağlanması ve kayıt dışılığın azaltılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanına vergi kesintisine tabi ödemeler için faaliyet konuları, ödeme türleri, sektörler, iş grupları ve iş nevileri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte oran belirleme yetkisi de veriliyor.

Yönetim kurulu üyelerinin ücret düzenlemesi de uygulamaya girecek

Yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin ücret düzenlemesi de yeni yılda yürürlüğe girecek uygulamalar arasında yer alıyor. Özel veya kamu ayrımı olmadan her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim, denetim, tasfiye ve danışma kurulu üyeliğinde, komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarında görev alanlara, kurum içi ve dışı ayrımı yapılmadan bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.

Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait tüm ortaklıklar ile kamunun pay ve temsil hakkı olan kurum ve kuruluşlara atananlar da uygulama kapsamında olacak.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Uygulamalar 2025'te Zorunlu Olacak - Son Dakika

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