Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar - Son Dakika
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Ekonomi

Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar

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Dilan ve Engin Polat çiftinin satışa çıkması beklenen lüks araçları için yeni karar. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı Polat ailesine ait lüks araçlar için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Araçlar ihale listesinden kaldırıldı.

22.04.2025 10:16  Güncelleme: 11:05
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Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçları bugün satışa çıkması bekleniyordu. Mahkemeden beklenmedik bir karar çıktı.

MAHKEME SATIŞI DURDURDU

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Engin ve Dilan Polat'a ait lüks araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılması beklenirken, Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz'un başvurusu üzerine mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar! Satıştan kaldırıldı

ARAÇLAR İHALE LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

TMSF, piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan araçları ihale yoluyla satarak ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyordu. Ancak mahkemenin kararı sonrası araçlar ihale listesinden çıkarıldı.

Satışın durdurulması, TMSF cephesinde sürpriz etkisi yaratırken, gözler şimdi fonun sürece nasıl yanıt vereceğine çevrildi.

Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar! Satıştan kaldırıldı
Dilan ve Engin Polat\'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
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Son Dakika Ekonomi Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    YANİ SAHİPLERİNE İADE EDİLECEK..BU SUÇ OLUŞMADIĞI ANLAMINA MI GELİYOR.. 35 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    ne olacaktı zaten. işte bi gösteri yapıldı emin olun daha fazlasını alırlar şimdi 34 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ulke bi garip .. kara para, paradan para kazanma , yagma, ve cokme ulkesine donuyor git gide.. 33 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    çalmaya devam o zaman 25 0 Yanıtla
  • aragorn:
    bu kararlar ve söylemler hırsızların yapacaklarının teminatıdır. adalet sistemi baştan aşşağı sorgulanmalıdır 11 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    sonra insanlar neden adalete inanmıyo. insanların adalete olan inancını yok ettiniz. gençler deist ateist oluyor, ülkeden gitmek istiyor 11 0 Yanıtla
  • 008294:
    olacağı buydu zaten satilsaydi devletin kasasına görseydi kötümü olurdu 5 0 Yanıtla
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